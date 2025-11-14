Vikend horoskop: Za Blizance i Lavove stižu velike promene

Saznajte šta svaki horoskopski znak čeka ovog vikenda i zašto su subota i nedelja posebno značajni za Lavove i Blizance.

Vikend horoskop donosi Lavovima priliku da zatvore stare krugove, dok Blizanci ulaze u potpuno nove šanse. Ako ste čekali trenutak da se oslobodite tereta prošlosti ili da zakoračite u nešto sveže – sada je vreme.

Lavovi – vreme je da se suočite sa sobom

Lavovi ovog vikenda osećaju snažan pritisak da se vrate na teme koje su dugo gurali pod tepih. Stare rasprave, nerešeni odnosi ili odložene odluke sada izlaze na površinu. Ako se odvažite da ih rešite, otvoriće se prostor za mir i novu energiju. Vizualizujte sebe kako zatvarate vrata prošlosti – osećaj olakšanja biće vidljiv odmah.

Blizanci – prilike koje menjaju tok

Za Blizance se otvara potpuno drugačija dinamika. Nove poslovne ponude, kontakti ili ideje mogu se pojaviti iznenada. Važno je da budete spremni da reagujete brzo – jer upravo sada imate šansu da promenite pravac. Zamislite kako se pred Vama otvara put koji vodi ka nečemu što ste dugo želeli.

Ovan

Posao: U subotu vas očekuje kratak onlajn sastanak koji će doneti važne informacije o projektu.

Ljubav: U nedelju ćete dobiti poziv od partnera za ozbiljan razgovor o zajedničkom planu.

Zdravlje: U subotu, kasno popodne, doživećete glavobolju zbog napetosti.

Bik

Posao: U nedelju ćete dobiti imejl u kojem se traži dodatna obaveza, odmah odgovorite na njega u subotu.

Ljubav: U nedelju vas partner iznenađuje predlogom da zajedno krenete na putovanje.

Zdravlje: U subotu će vas boleti donji deo leđa, pazite na nagle pokrete.

Blizanci

Posao: U subotu ćete dobiti vesti o promeni rasporeda za sledeću nedelju.

Ljubav: U nedelju ćete upoznati novu osobu preko prijatelja.

Zdravlje: U subotu ćete osećati nervozu u stomaku zbog promene ritma.

Rak

Posao: U subotu ćete dobiti zahtev za izmenu dokumenta koji ste već poslali.

Ljubav: U nedelju ćete dobiti poruku od stare simpatije.

Zdravlje: Osećaćete težinu u rukama zbog umora, odmorite se u nedelju ujutru.

Lav

Posao: Subota donosi telefonski poziv od šefa koji traži pojašnjenje u vezi sa nekom tačkom.

Ljubav: U nedelju rešavate nesporazum sa partnerom.

Zdravlje: U subotu uveče osećaćete se blago iscrpljeno.

Devica

Posao: U subotu dobijate zahtev da pripremite kratku analizu za ponedeljak.

Ljubav: U nedelju ćete voditi tihi razgovor koji otvara emotivnu temu.

Zdravlje: U nedelju ćete osetiti napetost u vratu zbog sedenja.

Vaga

Posao: U subotu će jedan od vaših kolega zatražiti vašu pomoć oko rokova.

Ljubav: U nedelju ćete imati kratak, ali važan flert koji će vas razveseliti.

Zdravlje: Osetićete pad energije u subotu oko 16 časova.

Škorpija

Posao: U subotu ćete dobiti poverljive informacije o promenama u timu.

Ljubav: U nedelju ćete voditi dubok razgovor koji menja ton veze.

Zdravlje: U nedelju vam varenje može biti osetljivije nego obično.

Strelac

Posao: Subota otkriva grešku u dokumentu, odmah je ispravite.

Ljubav: U nedelju ćete dobiti neočekivani poziv od nekoga koga niste dugo videli.

Zdravlje: U subotu će vas boleti koleno nakon kratke šetnje.

Jarac

Posao: U subotu ćete dobiti potvrdu dugo očekivane odluke.

Ljubav: Nedelja donosi razgovor o vašoj zajedničkoj budućnosti.

Zdravlje: U nedelju ćete osetiti napetost u donjem delu leđa.

Vodolija

Posao: U subotu ćete morati hitno da odgovorite na poslovni imejl.

Ljubav: Nedelja donosi neočekivani susret koji budi staru emociju.

Zdravlje: U subotu vas može zaboleti glava zbog nedostatka sna.

Ribe

Posao: U subotu ćete saznati za malu promenu u finansijskom planu tima.

Ljubav: U nedelju vas partner iznenadi pitanjem koje niste očekivali.

Zdravlje: Osećaćete umor u nogama, posebno u nedelju popodne.

Kako da iskoristite energiju vikenda

Budite direktni – rešite ono što Vas koči.

– rešite ono što Vas koči. Otvorite se – prilike dolaze kada ih prepoznate.

– prilike dolaze kada ih prepoznate. Vizualizujte rezultat – osećaj olakšanja ili uzbuđenja biće Vaš vodič.

Zaključak

Vikend horoskop nije samo niz predviđanja – on je poziv da se suočite sa sobom i da prepoznate trenutak kada treba da zakoračite u novo. Lavovi zatvaraju stare teme, Blizanci otvaraju nova vrata. Ako pratite energiju, efekti će biti brzi i vidljivi.

(Index.hr/Krstarica)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com