Više ih vole nego ljude: Tri znaka horoskopa su najveći ljubitelji životinja

Ovi znaci su najveći ljubitelji životinja u Zodijaku, za njih su ljubimci porodica, a kuća bez njih je prazna i tužna.

Kažu da čovek koji ne voli životinje, ne voli ni ljude. Ali, za tri znaka Zodijaka važi nešto sasvim drugo – oni životinje vole više od svega, nekada čak i više od sopstvene vrste. Za njih pas nije samo „ljubimac“, a mačka nije „samo životinja“. To su članovi porodice, bića koja ih razumeju bez ijedne reči i kojima bi dali poslednji zalogaj iz tanjira. Ovi ljudi su najveći ljubitelji životinja i to ponosno ističu.

Dok se drugi nerviraju oko dlaka na tepihu ili izgrebanog nameštaja, ovi znaci to i ne primećuju. Njima je važniji onaj trenutak kada ih na vratima dočeka mahanje repom ili umiljato predenje nakon teškog dana. Kod njih je kuća uvek puna ljubavi, a često i napuštenih duša koje su pokupili sa ulice jer jednostavno nisu mogli da okrenu glavu.

Ribe: Duša koja oseća svaki nemi pogled

Ribe su poznate po svojoj empatiji, ali ta osećanja su najjača kada su u pitanju životinje. One su definitivno najveći ljubitelji životinja jer osećaju tuđu bol kao svoju. Ako vide psa koji luta po kiši, Ribama se srce cepa. One neće samo proći pored njega; one će stati, nahraniti ga, a vrlo verovatno i povesti kući, makar na jednu noć dok mu ne nađu smeštaj.

Ribe sa životinjama imaju neku neobjašnjivu, skoro magičnu vezu. Njihovi ljubimci kao da znaju kada su one tužne ili nervozne, i odmah skaču u krilo da ih uteše. Za jednu Ribu, savršen dan nije izlazak u grad, već popodne provedeno u šumi ili na kauču sa svojim ljubimcem. One u životinjama vide čistoću koju ljudi odavno nemaju. Kod njih nema laži, nema prevare, samo čista ljubav, i zato Ribe životinjama veruju više nego bilo kome drugom.

Bik: Verni saputnici i najveći zaštitnici životinja

Bikovi su po prirodi zaštitnički nastrojeni, a kada nekoga zavole, to je za ceo život. Kada su u pitanju njihovi ljubimci, tu nema kompromisa. Bik je onaj vlasnik koji će kupiti najskuplju hranu i najmekši krevet, čak i ako on sam jede skromno. Oni su najveći ljubitelji životinja jer u njima vide vernost koja je u današnjem svetu postala retkost.

Za Bika je dom svetinja, a taj dom nije potpun ako se u njemu ne čuje topot šapa. Oni uživaju u miru koji im pružaju njihovi ljubimci. Bik se ne žali na obaveze; njemu nije teško da ustane u pet ujutru da prošeta psa ili da satima četka mačku. To je za njih terapija. Ako uđete u kuću jednog Bika, videćete da je sve prilagođeno životinjama. Oni ne traže mnogo zauzvrat, samo tu tihu prisutnost koja im greje dušu i čini ih stabilnim.

Rak: Porodica nije potpuna bez ljubimca

Za Raka je porodica sve, a životinje su ravnopravni članovi te porodice. Rakovi su najveći ljubitelji životinja jer imaju taj urođeni majčinski instinkt koji se preliva na svako živo biće. Oni će razgovarati sa svojim ljubimcima kao sa decom, slaviće im rođendane i brinuti o svakoj sitnici. Rak se ne vezuje samo površno; on pati kada mu je ljubimac bolestan kao da je reč o najrođenijem.

Oni često biraju ljubimce kojima je potrebna posebna nega ili koji su imali tešku sudbinu. Rak želi da spasi svet, a počinje od onih najslabijih. Njegova povezanost sa životinjama je duboka i emotivna. Ako Rak ostane sam, on nikada nije zaista sam dok god ima svog vernog pratioca pored sebe. Za njih je to veza koja se ne kida, ljubav koja ne postavlja uslove i utočište od surovog sveta koji ih često povređuje.

Da li ste i vi najveći ljubitelji životinja u svom krugu?

Zaboravite na hladne ljude i lažna prijateljstva – ovi znaci su odavno shvatili da je jedna topla šapa vernija od hiljadu reči.

Ako ste se prepoznali, znajte da niste sami. Biti među onima koji su najveći ljubitelji životinja nije samo hobi, to je orden časti koji nosite na srcu. Vaša kuća možda ima više dlaka, ali zato ima i neuporedivo više duše nego bilo koja druga.

