Visoka inteligencija je magnet za ove znakove, njima vaš izgled uopšte nije bitan

Njima nije važno kako izgledate, da li ste lepi ili zgodni. Visoka inteligencija je ta koja osvaja Blizance, Vodolije, Škorpije i Device.

Ove horoskopske znakove najviše najviše privlači visoka inteligencija, nije im dovoljno da li ste zgodni i lepi. Uvek žele izazove

Za mnoge je ključno ono što nije odmah očigledno: način razmišljanja, otvorenost, brzina rasuđivanja i sposobnost vođenja razgovora koji nije površan. Za njih privlačnost nije uvek očigledna na prvi pogled i nije ograničena samo na izgled.

Visoka inteligencija može biti veoma privlačna jer dolazi sa utiskom sigurnosti, zanimljivosti i emocionalne ili mentalne zrelosti. Takve osobe ne moraju nužno biti glasne ili uobražene – često im je dovoljno da imaju tu tihu oštrinu koja se oseća kroz nekoliko rečenica.

Astrologija često pominje da određeni znaci posebno cene mentalnu stimulaciju. Nije im dovoljno što je neko fin ili zgodan; Žele nekoga ko ih izaziva, ohrabruje i sa kim mogu da razgovaraju. a da se ne zanesu.

Zbog toga se ova četiri znaka najčešće izdvajaju kao znakovi koje najviše privlači visoka inteligencija.

Blizanci – najlakše ih osvaja razgovor

Blizance najlakše osvaja razgovor. Inteligencija im je privlačna jer im daje osećaj dinamike, igre i stalnog otkrivanja. Kada upoznaju nekoga ko brzo povezuje informacije, ima smisao za humor i može da prati njihov tempo, Blizanci se brzo „zakače“ jedno za drugo. Kod njih hemija često počinje u glavi – kroz rečenice, šale i način na koji neko razmišlja.

Blizancima je teško da ostanu sa nekim ko ne komunicira jasno ili kome je svaki razgovor isti. Inteligencija im je znak da im neće biti dosadno sa tom osobom i da će veza imati dubinu. Privlače ih ljudi koji znaju kako da postave pitanje, razviju temu i bez napora pređu sa šale na ozbiljnu diskusiju u jednom razgovoru.

Devica – cene ljude koji logički razmišljaju

Device smatraju inteligenciju privlačnom jer je povezana sa kompetentnošću. Oni cene ljude koji logički razmišljaju, imaju dobru procenu i znaju kako da reše problem bez dramatizovanja. Visoka inteligencija stvara osećaj poverenja kod njih – kao da mogu da planiraju, konkretno razgovaraju i izgrade nešto stabilno sa tom osobom.

Device ne impresionira „pamet“, već tiha sposobnost. Privlače ih ljudi koji imaju znanje, ali i osećaj za detalje, koji znaju da se svađaju i koji nisu površni. Kada osete da neko zaista razume stvari, a ne samo da priča, Device se otvaraju mnogo brže nego obično.

Vodolija – inteligencija je osnova njihove veze

Vodolije su među onima koje najviše privlači visoka inteligencija jer je ona osnova njihove veze. Ne uzbuđuju ih klasični klišei, već ljudi koji imaju originalne ideje, širok pogled i sposobnost razmišljanja van okvira. Vodolije će najviše privući osoba koja ih mentalno izaziva i koja se ne plaši da bude drugačija.

Inteligencija im je privlačna i zato što se povezuje sa nezavisnošću. Vodolije vole ljude koji imaju svoje mišljenje, koji ne prate slepo gomilu i koji mogu da vode ozbiljan razgovor bez potrebe da se dokazuju. U vezama traže partnera koji je i prijatelj i sagovornik, a bez mentalne kompatibilnosti teško je ostati zainteresovan.

Škorpija – vole da ljudi razumeju druge

Škorpije privlači inteligencija jer je vide kao dubinu. Nisu zainteresovani za nekoga ko je samo duhovit ili dosetljiv, već za nekoga ko razume ljude, motive i situacije ispod površine. Visoka inteligencija im je privlačna kada dolazi sa uvidom – kada osoba može da čita između redova i nije naivna.

Škorpije vole osećaj da razgovor ima težinu. Privlače ih ljudi koji znaju da postavljaju dobra pitanja, koji imaju mentalnu čvrstinu i koji ne gube vreme. Kada osete da neko ozbiljno razmišlja i da ih može pratiti intenzitetom, to često postaje jači afrodizijak od bilo čega vizuelnog.

