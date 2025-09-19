Vladavina Vage donosi neočekivane preokrete: Pogledajte šta vaš znak čeka od 22.9. do 21.10.

Period od 22. septembra do 21. oktobra pod strelom Vage donosi snažan naglasak na odnose, harmoniju i balans između davanja i primanja. Ovaj znak, kojim vlada Venera, otvara vrata novim partnerstvima, testira postojeće veze i poziva nas da izgradimo pravednije okvire u svim sferama života.

Opšti uticaji sezone Vage

Pun Mesec u Ovnu 7. oktobra može doneti pritisak na brze odluke u vezama i poslu, dok Neptun u partnerstvu oko 23. septembra i 13. oktobra unosi zablude ili konfuziju. Mladi Mesec u Vagi 21. oktobra otvara prostor za emotivno iscjeljenje i novi početak, a Jupiter u Raku dodatno podržava zajedništvo i toplinu doma.

Ovan

Ovnove čeka prelomni trenutak u ljubavi oko punog Meseca 7. oktobra, kad ćete jasno videti gde stojite. Na poslu vam je od 30. septembra do 9. oktobra potrebna fleksibilnost i spremnost na kompromis da biste završili započete projekte.

Bik

Ambicije Bikova kulminiraju između 22. septembra i 14. oktobra, kada Mars i Merkur u Škorpionu pokreću vašu karijeru i partnerstva. Venera od 19. oktobra unosi novu dozu nježnosti i romantičnih prilika.

Blizanci

Blizanci uživaju u produktivnim danima između kraja septembra i sredine oktobra, idealnim za završetak važnih radnih zadataka i potpisivanje ugovora. Mladi Mesec u Vagi 21. oktobra može doneti finansijsko priznanje ili novi kreativni projekat.

Rak

Za Rakove je ova sezona prilika da uspostave balans između porodičnih obaveza i karijere. Mladi Mesec 21. oktobra donosi osećaj mira i nove početke kod kuće, uz podršku Jupitera u vašem znaku.

Lav

Lavovi će tokom vladavine Vage biti usmereni na komunikaciju i pregovore, posebno između 23. septembra i 9. oktobra, kada su otvoreni važni razgovori u porodici i sa partnerom. U drugoj polovini sezone možete doživeti duhovni prosvetljujući trenutak.

Devica

Device nastavljaju proces pokrenut tokom sezone Djevice, birajući nove rutine i navike za jačanje energije. Emotivne prekretnice oko punog Meseca 7. oktobra otvaraju priliku za iskorak u odnosima.

Vaga

Ovo je vaša glavna sezona: od 19. oktobra do 6. novembra Venera u vašem znaku donosi šarm, privlačnost i poslovne prilike. Mladi Mesec 21. oktobra označava početak značajnih projekata i transformaciju vašeg društvenog uticaja.

Škorpija

Iako vlada Vaga, vi škripite od snage: Mars i Merkur u vašem znaku daju odlučnost za razrešavanje starih blokada. Pun Mesec u Ovnu pomaže vam da se oslobodite navika koje vas sputavaju.

Strelac

Posle pomračenja u sezoni Device, sada vam prijaju dani odmora i introspekcije. Ipak, između kraja septembra i sredine oktobra očekujte poslovne promene, a pun Mesec 7. oktobra otkriva uloge u zajedničkim projektima.

Jarac

Jarčevi će se osećati motivisano za nove poslovne poduhvate, naročito nakon 19. oktobra, kada Venera donosi priznanje i napredak. Ipak, pazite na konfuziju oko donošenja važnih odluka krajem septembra i sredinom oktobra.

Vodolija

Karijera Vodolije dobija vetar u leđa od 22. septembra do 4. novembra, dok vam Pluton pomaže da odstranite unutrašnja ograničenja. Mladi Mesec u Vagi 21. oktobra otvara prostor za nove životne ciljeve.

Ribe

Ribe ulaze u sezonu Vage sa željom za smirenjem i redefinisanjem veza. Retrogradni Saturn u vašem znaku naglašava dugoročne projekte, a Venera od 19. oktobra donosi toplinu i priliku za emotivno ispunjenje.

