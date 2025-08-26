Volite li da pijete kafu? Ako je verovati horoskopu, ova 3 znaka su totalni zavisnici od ovog napitka

Svako od nas ima neke navike koje su možda zavisničke, možda i ne, ali teško da možemo bez njih.

Neko ne može bez slatkiša, neko bez cigareta, neko bez seksa, a neko bez alkohola ili nečeg još goreg. Ipak, ako je verovati statističkim podacima, najviše ljudi u Evropi ne mogu bez – kafe.

A ako je verovati Zodijaku, postoje 3 znaka koji su totalni zavisnici od ovog napitka.

To su Bik, Lav i Vaga.

Bik

Najveći su hedonisti od svih znakova a što se kafe tiče, uvek će izabrati tursku i samo jaku tursku kafu. Dok se bude ujutro, samo o kafi razmišljaju.

Na poslu, u prevozu, za volanom, oko njih je svuda miris kafe jer su u stanju da u toku dana popiju više kafa nego neki ljudi mesečno.

Što je njihova najveća karakteristika, najčešće se druže s ljudima na – kafi.

Lav

Da bi bio uvek spreman za najveće napore, najsimpatičnija šepurenja u društvu i na ulici i kako bi mu adrenalin 12 sati dnevno šibao venama, Lava mora nešto da drži „u igri“.

To je za njega kafa.

Taj ne bira – ponudite ga bilo kojom vrstom kafe, pristaće. Pritom, nije od onih koji će kafu koristiti kao izgovor za druženje, tračarenje i slično.

Ne, taj je pije zbog sebe, zato što mu organizam i karakter traže upravo i samo kafu.

Vaga

Ako im na sto stavite sok, kafu, kiselu vodu ili neki alkohol, šta mislite šta će prvo da izaberu?

Ako u nekom kafiću, na plaži, u kafeteriji na poslu vidite dve žene koje ćaskaju opušteno ispijajući kafu sa osmesima na licima, znajte da je jedna od njih Vaga, ako ne i obe.

