Vraća im se osmeh na lice: Horoskop za sledeću nedelju najavljuje neočekivani novac i veliku sreću

Osmeh na lice vraća se trojici znakova već od ponedeljka, novac stiže iz neočekivanog izvora, proverite da li ste među njima.

Određenim znakovima horoskopa konačno se vraća osmeh na lice, a uz njega stižu i konkretne stvari, novčanik koji se puni i situacije koje deluju kao poklon iz vedra neba.

Posle nedelja kada se činilo da ništa ne ide od ruke, sledeća sedmica donosi pravi obrt.

Najveći preokret se dešava sredinom nedelje, pa pažljivo pratite šta vam zvezde poručuju.

Ovan: novac vam stiže preko stare obaveze

Ovnovi ulaze u nedelju sa osećajem da im se nešto dugo odlagano konačno rešava. Neko ko vam duguje pare iz prošle godine vraća iznos koji ste već otpisali.

Sredinom nedelje moguć je dodatni honorar ili bonus na poslu. Ljubavni život prati taj ritam, partner postaje topliji nego obično.

Blizanci: nedeljni horoskopski preokret menja pravila

Blizanci dobijaju vest koja menja planove za ceo mesec. Posao za koji ste mislili da je propao vraća se na sto, i to pod boljim uslovima.

Utorak i sreda su dani kada treba reagovati brzo, bez previše premišljanja. Slobodni Blizanci upoznaju nekoga preko zajedničkog poznanika.

Rak: velika sreća u nedelji puni račun

Rakovima se otvara prilika koja stiže iz porodičnog kruga. Možda nasleđe, možda pomoć rođaka, možda zajednički posao sa nekim ko vam je blizak.

Bitno je da ne odbijete iz ponosa. Zdravlje se popravlja, posebno problemi sa varenjem koji su vas mučili.

Devica: finansijski blagoslov znakova rođenih u znaku reda

Device dobijaju ono što su mesecima sistematski gradile. Investicija, ušteđevina ili sitan posao sa strane počinje da donosi prihod.

Sreda je vaš dan, tada potpisujete nešto važno. Ljubav dolazi tiho, kroz nekoga koga već poznajete iz okruženja.

Vaga: neočekivani novac stiže iz pravnih voda

Vage su pod posebnim uplivom planeta koje rešavaju zaostale papire. Sudski spor, podela imovine ili stari ugovor konačno se zatvaraju u vašu korist.

Osmeh na lice vraća vam se onog trenutka kada vidite cifru. Ne hvalite se odmah, sačekajte da pare legnu.

Škorpija: nedelja u kojoj se sve poklapa

Škorpijama se otvara kanal kroz koji teku i emocije i finansije. Ponedeljak možda deluje haotično, ali već u utorak osećate olakšanje.

Stari kontakt javlja se sa konkretnom ponudom. Slobodne Škorpije imaju intenzivan susret koji menja raspoloženje.

Vodolija: kreativni rad donosi neočekivani priliv

Vodolije naplaćuju ideju koju su ranije delile besplatno. Neko prepoznaje vrednost vašeg rada i nudi konkretnu saradnju.

Vikend je sjajan za putovanja, čak i kratka, jer donose novo poznanstvo ili poslovni kontakt.

Konačno je kraj lošem periodu

Ovaj period trajaće desetak dana, ali će vam se činiti kao da je ceo svet ponovo na vašoj strani.

To je onaj dragoceni momenat kada se kockice konačno slože – od neke neočekivane uplate do vesti koja vam popravi dan.

Nije to nikakvo magično čudo, već jednostavno period kada onaj grč u grudima popušta i život vas ponovo pogleda u oči.

Kako iskoristiti astrološki dobitak nedelje

Probajte da ne odbacujete pozive i poruke koje vam deluju nevažno, jer baš tu se kriju prilike. Zapišite ideje koje vam padnu na pamet u sredu i četvrtak.

Ne ulazite u rasprave oko sitnog novca, ovog puta vam se ne isplati. Planirajte trošak unapred, ali ostavite rezervu za vikend.

A vi, da li ste ikad dobili novac baš onda kada ste digli ruke od svega, i odakle je stigao kada ste se najmanje nadali?

