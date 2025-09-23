Vreće su bez dna i uvek hoće još – ove znakove je sudbina „obdarila“ pohlepom

Nije baš poželjna karakterna osobina.

Pohlepa je složena ljudska osobina, a astrologija nudi zanimljiv uvid u njene korene. Tri znaka se posebno ističu po svojoj izraženoj želji za „još“ – Ovan, Lav i Jarac. Analizirajmo psihološku pozadinu njihove ambicije.

Ovan: Adrenalin i dokazivanje

Kod Ovna, želja za više nije materijalne prirode, već je vođena potrebom za adrenalinom i dokazivanjem sopstvene vrednosti. Njihova vladajuća planeta, Mars, simbolizuje akciju i borbu. Svaki novi uspeh za Ovna je potvrda njegove snage i sposobnosti. On ne gomila stvari, već iskustva i pobede. Njegova „pohlepa“ je zapravo glad za životom i konstantnim pomeranjem granica.

Lav: Potraga za spoljnom potvrdom

Lav, kojim vlada Sunce, ima urođenu potrebu da bude u centru pažnje. Njegova želja za luksuzom i divljenjem proizilazi iz duboke potrebe za potvrdom sopstvene vrednosti. Lav se oseća živim i ispunjenim kada je okružen lepim stvarima i kada dobija aplauze okoline. Njegova „pohlepa“ je zapravo potraga za ljubavlju i priznanjem, koje često meša sa materijalnim statusom.

Jarac: Sigurnost kao vrhunski cilj

Jarac, pod uticajem Saturna, planete discipline i odgovornosti, teži stabilnosti i sigurnosti. Njegova potreba za akumulacijom bogatstva nije vođena hedonizmom, već strahom od neizvesnosti. Svaka nova nekretnina, ušteđevina ili poslovni uspeh za Jarca predstavlja još jedan bedem koji ga štiti od životnih nedaća. Njegova „pohlepa“ je zapravo mehanizam za postizanje mira i kontrole nad sopstvenom sudbinom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com