Vreme je da zasijaju: 4 znaka zodijaka dobijaju moćne poruke od univerzuma 29. avgusta

29. avgusta 2025. Mesec ulazi u trigonu sa Jupiterom, što pojačava našu intuiciju i širi svest. Univerzum će nam na suptilan način slati znakove i tragove, a četiri znaka zodijaka će se posebno osećati u ravnoteži sa tim energijama. Obratite pažnju na male podsticaje – oni mogu doneti velike promene.

Bik

Osećaćete kao da vam univerzum odobrava svaki korak. Dugo potajno pitanje konačno dobija odgovor, često iz neočekivanog izvora, potvrđujući vašu unutrašnju istinu. Tranzit Meseca i Jupitera podstiče vas da verujete svojim osećanjima – ona su vas godinama vodila i sada je vreme da se oslonite na njih. Samopouzdanje će zameniti sumnje koje su vas pratila, pa izađite napolje i delujte bez predomišljanja.

Rak

Vaša osetljivost radi u vašu korist kao kompas koji povezuje naizgled nepovezane događaje. Dnevni razgovori, slučajni susreti i čak snovi pokušaće da vam otkriju skrivene obrasce. Ako imate ambiciozan cilj, pažljivo pratite signale – mogu vam pomoći da ostanete na pravom putu. Univerzum priprema nešto magično samo za vas, pa ne propustite nijedan detalj.

Lav

Načini na koji vam ljudi izražavaju pohvale i ohrabrenje biće posebno snažni. Svaka lepa reč podići će vaše već visoko samopouzdanje i motivisati vas da zasijate još sjajnije. Mesec u trigonu sa Jupiterom dodatno pojačava vašu harizmu, pa će vam ceo dan biti ispunjen prilikama za blistanje. Univerzum vas poziva da nastavite da sijate – vi već znate kako.

Vodolija

Osetićete da se dobre stvari dešavaju upravo vama, kao da je univerzum pripremio spektakl u vašoj čast. Iako ste uvek spremni da podelite radost, ovog dana ćete se osećati kao centar pozitivne energije. Uživajte u tom osećaju i prihvatite znakove koje vam stižu – dopustiće vam da budete ispunjeni radošću i entuzijazmom. Spremite osmeh, jer 29. avgusta je dan za slavlje.

