Vreme je za naplatu: Do 15. februara ovim znakovima stiže toliki novac da neće znati gde da ga drže

Nebo je prelomilo! Saznajte za koja tri znaka stiže toliki novac do 15. februara da ga neće imati gde da ga stave. Sudbina kuca na vrata!

Nebeske kapije su se otvorile i za tri odabrana znaka stiže toliki novac da će zanemeti. Sudbina je konačno upisala vaše ime u knjigu bogatstva do 15. februara.

Jupiterov tranzit: To je moćno kretanje planete sreće koje aktivira vašu kuću novca i briše sve stare dugove.

Naši astrolozi su uporedili karte i prosto ostali u čudu. Stari mudraci kažu da zvezde ne greše kada se ovako postave.

Ako ignorišete ove znake, energija izobilja može biti blokirana u vašem domu. Ovaj zvezdani prozor se zatvara brzo i neće se skoro ponoviti. Vaša intuicija vam već šapuće da je ovo vaše vreme.

BIK

Bikovi, vaša upornost je konačno aktivirala nebeski kod za zaradu. Za vas je zapisano da pare stižu u utorak preko osobe iz prošlosti. Dobitak je neizbežan jer je Venera u vašem polju imovine.

ŠKORPIJA

Škorpije, vama se otvaraju sudbinski putevi o kojima ste samo sanjali. Osetićete kako stiže toliki novac da će vam trebati novi plan za ulaganje. Sreća se lepi za vas dok god verujete u svoje snove.

JARAC

Jarčevi, Saturn vam konačno vraća sve ono što vam je godinama uskraćivao. Otvaraju se kapije kroz koje prolazi samo čisto bogatstvo i uspeh. Uplata je sudbinska i promeniće vaš životni standard iz korena.

Evo kako da prizovete ovu energiju u svoj dom:

Izbacite iz novčanika sve što vas podseća na dugove i siromaštvo.

Bogatstvo dolazi odmah onima koji širom otvore prozore u zoru.

onima koji širom otvore prozore u zoru. Zamislite kako zlatna svetlost ispunjava svaku prostoriju u kojoj boravite.

Ne pričajte nikome o svojim finansijskim planovima do sredine meseca.

Mali trik koji menja sve: Ritual sa kovanicom pod otiračem

Stari astrolozi kažu da jedna kovanica pod otiračem privlači korake bogatstva. Stavite metalni novčić ispred ulaznih vrata pre spavanja. Ovaj jednostavan ritual će pojačati astrološki uticaj Jupitera na vaš dom.

Nebo vam šalje darove, ali vi morate biti spremni da ih primite. Ne okrećite leđa sreći koja vam kuca na vrata. Zapamtite, sudbina voli hrabre i odlučne ljude.

Da li ste sinoć sanjali novac ili neku neobičnu svetlost u svojoj kući?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com