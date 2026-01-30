Vreme nagrada konačno stiže za ova 3 znaka, cele nedelje od 2. do 8 februara novac im se sliva sa svih strana

Vodolija, Blizanci i Ovan privlače finansijski uspeh u narednoj nedelji, od 2. do 8. februara. Napokon stiže vreme nagrada za sav trud.

Tri horoskopska znaka privlače finansijski uspeh ove nedelje od 2. do 8. februara 2026. Vreme nagrada konačno dolazi i za njih. Ulaze u period primanja nagrada koje su godinama pokušavali da postignu.

Od kada je Uran ušao u Bika 2018. godine, uložili ste trud, integritet i mudrost u stvaranje većeg bogatstva i povećanje svoje stabilnosti i slobode. Strpljivo ste se bavili svojim finansijama, prevazilazili prepreke i ostajali posvećeni onome što vredite. Istovremeno, univerzum je radio u pozadini vašeg života kako bi sve to ostvario.

3. februara, Uran poslednji put u ovom ciklusu stacionira direktno u Biku, i ovi astrološki znaci konačno počinju da vide nagrade za sve što su uložili.

1. Ovan – stabilišete svoje finansije

Od kada je Uran, planeta dramatičnih i neočekivanih promena, prvi put ušao u Bika 2018. godine, došlo je do masovne promene u načinu na koji razmišljate o novcu i odakle dolazi vaša zarada. Morali ste da se fokusirate na stvaranje novog izvora finansijske stabilnosti i nezavisnosti. Uran u Biku doneo je drastične promene u načinu na koji zarađujete novac i upravljate svojim finansijama.

Iako je ovo bilo vreme ogromnih uspona i padova, vi ste istrajali, što znači da sada ulazite u fazu nagrađivanja za svoj trud. U utorak, 3. februara, Uran poslednji put u svom trenutnom ciklusu stacionira direktno u Biku. Od 3. februara do 25. aprila, stabilišete svoje finansije na novi način kako biste mogli biti finansijski slobodni godinama koje dolaze.

Kada Uran napusti Bika 25. aprila, neće se vratiti do 2102. godine, označavajući važan finansijski ciklus u vašem životu.

2. Blizanci – male pobede

Saturn se kreće kroz vašu kuću karijere i profesionalnog uspeha od 2023. godine. Tokom ovog perioda, Saturn je zahtevao vašu izuzetnu posvećenost i integritet. Ovo je bio period poboljšanja i vaše karijere i finansija. Ali ove nedelje, Saturn se kreće kroz svoje poslednje nedelje u Ribama dok Merkur ulazi u ovaj vodeni znak.

Obratite pažnju na mogućnosti i ponude koje se javljaju tokom ovog vremena, jer Saturn čuva svoje nagrade za kraj svog tranzita. Privlačite finansijski uspeh u obliku malih pobeda koje se brzo akumuliraju tokom vremena. Obratite pažnju na ponude za posao i mogućnosti za širenje i putovanja.

Šta god da vam se pojavi ove nedelje, koristi vašoj karijeri i vašem finansijskom stanju.

3. Vodolija – konačno stiže vreme nagrada

Od januara prošle godine, Severni čvor u Ribama se kreće kroz vaš finansijski sektor. Iako je ovo uglavnom pozitivan tranzit, doneo je i neka ograničenja i izazove. Dobra vest je da se Severni čvor tokom letnjih meseci seli u Vodoliju, što znači da konačno počinjete da vidite njegove nagrade.

U nedelju, 8. februara, Severni čvor u Ribama se poravnava sa Mesecom u Škorpiji, vodeći vas da krenete novim profesionalnim i finansijskim putem. Sa Mesecom u Škorpiji, fokusirani ste na to da dobijete ono što zaslužujete od posla koji obavljate. Sada je vreme da se podignete na viši nivo u svom profesionalnom životu. Ne zadovoljavajte se onim što je udobno. Težite ka onome što vam omogućava da živite život kakav ste oduvek želeli.

Ako znate da niste plaćeni ili tretirani na nivou vaših veština, sada je vreme da pronađete šta zaista odaje počast svemu što donosite.

(Krstarica/YourTango)

