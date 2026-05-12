Vreme sreće počinje od 12. maja za 3 znaka, obilje kreće da se kotrlja prema njima, odbijaju da odustanu

Kad su izgubili svaku nadu, vreme sreće počinje od 12. maja 2026. godine za ova tri astrološka znaka. Lilit direktno unosi sirovu, snažnu energiju u naše živote, čineći da se osećamo malo smelije.
Možda nismo neustrašivi, ali definitivno imamo više nervoze nego obično. Ulazimo u ovaj period jer odbijamo da odustanemo. Drugim rečima, imamo snagu da progovorimo i postavimo kurs ka uspehu.
Ovi astrološki znaci su u stanju da uoče šta je pozitivno i korisno od 12. maja i da postanu deo toga. Pa ipak, ne možemo ovo odlagati. Sada ili nikad. Ako verujemo u tu ideju, možda ćemo se na kraju osećati izuzetno srećno.
1. Lav – vreme je da živite svoj život po svojoj meri
Svi mi s vremena na vreme zaboravljamo koliko smo zaista sjajni. Iako ste Lav i poznati ste po ovoj vrsti samopouzdanja, ovaj dan vam pokazuje da ste zaboravili koliko ste posebni. Pa, vreme je za kosmički podsetnik.
U utorak, Lilitina energija vas čini samouverenim, a možda čak i malo smelim. Nećete nikoga uvrediti, ali ni nećete propustiti ovu priliku. U stvari, spremni ste da zauzmete centralno mesto.
Pojavljujete se zbog svoje sreće jer, u stvari, verujete da je zaslužujete. Vreme je da živite svoj život prema svojim uslovima. Čim odlučite da ovo uradite, obilje počinje da se kotrlja.
2. Bik – izvlačite samo najbolje iz današnjeg dana
Postavili ste svoj život tako da kada se dogode dani poput ovog, spremni ste da izvučete najbolje iz njih. Dakle, tokom Lilit direktnog kretanja, vaš stav je savršen. Održavate ga pozitivnim i radosnim.
Vaše vreme sreće počinje sada jer nećete sebi dozvoliti da je propustite. I sigurno biste mogli da propustite ako niste svesni šta se dešava. Srećom, obraćate pažnju i spremni ste da delujete.
Dakle, u utorak se opametite i postavite se na pravo mesto u pravo vreme kako bi sreća ciljala pravo na vas. Imate hrabrosti i pravi stav, i u vašem umu, nema šanse da nešto propustite.
3. Škorpija – pravi trenutak za pozitivne promene
Imate moć transformacije na svojoj strani tokom ovog Lilit tranzita. Definitivno nećete dozvoliti da vam ova prilika promakne. Potrebna vam je promena, a ovo je vaš trenutak.
Znate šta želite. Takođe znate da ćete u ovom slučaju morati da ustanete i stavite do znanja svima da nameravate da odete sa svim što vam je potrebno. Jednostavno nema druge opcije.
Preokrenućete situaciju 12. maja. Drugim rečima, ono što vas je sputavalo više ne postoji. Sada imate pozitivan način razmišljanja, i to čini svu razliku. Tada ćete srušiti barijeru između sebe i neverovatne sreće.
