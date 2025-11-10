Vrlo dobar horoskop, ovih 5 znakova, danas imaju moćnu energiju i počinju nešto veliko!

Vrlo dobar horoskop 10. novembra imaju Blizanci, Lav, Škorpija, Jarac i Ribe. Jupiterova obilna energija je jaka za ove astrološke znake u ponedeljak.

To je poslednji dan kada će Jupiter biti direktan neko vreme, pošto sutra postaje retrogradan do marta 2026. Neposredno pre nego što planeta promeni smer, njena energija se povećava, tako da će energija Jupitera u Raku postati izuzetno moćna u ponedeljak.

Da budemo iskreni, već je prilično moćan u Raku, gde je često poznato da stvara probleme zbog svoje ekspanzivne prirode. Ali u ponedeljak donosi dvostruku dozu svoje obilne energije pet astroloških znakova pa imaju vrlo dobar horoskop za danas.. Ovi znaci će svaki imati više nego što je potrebno da upravljaju svojim vremenom ili danom. Previše toga može biti veliki problem kada se pravilno reši.

1. Blizanci – nemojte da pravite finansijske greške

Jupiter u Raku jača vaše finansije. Znate bolje nego da pretpostavljate da će novac stići pre nego što uplata stigne na vaš bankovni račun. Volite da budete samodovoljni, ali finansijske greške mogu vas učiniti ranjivim. Želite da izbegnete taj osećaj.

Danas počinjete proces procene šta se dešava u svetu. Da li vaše investicije idu dobro? Ako ne, napravićete prilagođavanja. Da li previše trošite? Ako jeste, bićete štedljivi. Pažljivo i metodično pregledate sve, tako da ne morate da zavisite ni od koga osim od sebe. Osećate se bolje, i to je dobro.

2. Lav – uklonite skrivenog neprijatelja imaćete vrlo dobar dan

Jupiter u Raku vam pomaže da ojačate svoju odlučnost da uklonite skrivenog neprijatelja iz svog života. Jedna stvar kod skrivenih neprijatelja je da ih ne možete uočiti dok se ne pojavi problem, a u ponedeljak osećate kao da imate osećaj koje područje života zahteva vašu pažnju. Stavili ste stvar na čekanje, nadajući se da će sama proći. Nije. Morate da intervenišete.

Ovog poslednjeg dana direktnog Jupitera, ovu akciju shvatate ozbiljno. Blokirate i blagosiljate na društvenim mrežama. Blokirate na telefonu. Skidate fotografije sa zidova i slike na mobilnom telefonu. Uklanjate sve stvari koje bi mogle da ugroze vašu odlučnost da prekinete veze i krenete dalje.

3. Škorpija – danas ste optimisti

Jupiter jača vaše karijerne mogućnosti tokom poslednjeg dana kada je direktno u Raku već nekoliko meseci. Danas je za vas vrlo dobar dan. Niste aktivno tražili posao, ali ste se nadali boljim danima tamo gde jeste. Želite da volite svoj posao jer znate da vam to može pomoći da uspete.

Sada, sa jačanjem Jupiterove ekspanzivne energije, primetićete promenu atmosfere na vašem radnom mestu. Vesti mogu stići, i to može biti ono što ste se nadali da ćete čuti. Osećate se sigurnije i bezbednije. Vidite kako možete rasti i razvijati se u jaču ulogu. Mnogo vam je lakše da se osećate optimistično u vezi sa svojim profesionalnim životom, i to je divna stvar.

4. Jarac – vrlo dobar dan zbog ljubavi

U ponedeljak imate vrlo dobar horoskop, počinjete da uviđate šta treba da poboljšate u svom ljubavnom životu. Kažu da je potrebna samo jedna osoba da popravi povređenu vezu, a to počinje u umu. Pošto je Jupiter za proširivanje vaših misli, možda ste previše dugo razmišljali o greškama koje ste učinili u svom partnerstvu. Razmišljanje samo o greškama može vas ostaviti nesrećnim i nezadovoljnim.

To se danas menja. Počinjete da uviđate kako da poboljšate stvari razmišljajući o dobrom. Shvatate da ako tražite najbolje u svom partneru, pronalazite ga. Prestajete da se fokusirate na ono što treba da se promeni i počinjete da budete promena. Poboljšanje je gotovo trenutno, a kada sutra počne retrogradno kretanje, osetićete kako se oproštaj ukorenjuje.

5. Ribe – danas ste drugačiji, znanje deluje moćno

Danas negujete moćan način razmišljanja. Jedno je reći da želite ili treba da promenite svoj život, ali je sasvim druga stvar, zapravo, to ostvariti. Danas ste u režimu akcije. Ponekad vas mogu doživljavati kao pasivne. Ali više ne. Jupiterova ekspanzivna energija se lako usvaja u vaš svakodnevni život. Vidite gde možete napraviti male promene u svom načinu razmišljanja i primeniti akciju.

Vaša budućnost počinje da se pojavljuje na horizontu i znate šta treba da uradite da biste ostvarili ono što želite. Znanje vam deluje moćno, a kada počnete da pravite male korake, osećate se dobro.

(Krstarica/YourTango)

