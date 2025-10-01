Za 10 dana stiže lavina para – jedan znak tone u bogatstvo, drugi u haos

Koji znak dobija novac, a koji gubi sve?
Ako ste Rak, spremite se – novac stiže sa svih strana, dok Ovan mora da se čuva impulzivnih odluka koje vode u finansijski haos.
Ko će se obogatiti do 10. oktobra?
Rak je trenutno u zlatnoj zoni – astrološki aspekti mu donose šansu da naplati sve što je godinama ulagao. Poslovi se pokreću, stari dugovi se vraćaju, a čak i pokloni dolaze niotkuda. Ako ste Rak, ne ignorišite prilike – sad je vreme da kažete „da“ novim dogovorima, saradnjama i investicijama.
Ovo je period kada se trud konačno isplati. Ljudi vas primećuju, a novac dolazi i iz pravaca koje niste ni razmatrali.
Ko mora da pazi na svaki dinar?
Ovan je pod pritiskom – pun Mesec u njegovom znaku donosi previše energije, ali i previše rizika. Ako ste Ovan, pazite se brzopletih odluka, naročito onih koje se tiču trošenja.
Emocije će vas vući da kupujete, ulažete, poklanjate… ali sve to može da se obije o glavu. Najveći izazov biće da stanete, udahnete i razmislite pre nego što kliknete „kupi“.
Kako da iskoristite lavinu para ako ste Rak?
- Ne ignorišite sitne prilike – one vode ka velikim dobicima.
- Iskoristite kontakte – neko iz prošlosti može da vam otvori vrata.
- Pratite intuiciju, ali proverite činjenice.
- Ne ulažite u nešto što ne razumete.
- Budite hrabri – sad je vreme za akciju.
Kako da izbegnete finansijski haos ako ste Ovan?
- Ne donosite odluke pod emocijama.
- Odložite veće kupovine za kraj meseca.
- Ne pozajmljujte novac – ni dajete ni uzimate.
- Pravite plan troškova i držite ga se.
- Ako niste sigurni – pitajte nekog kome verujete.
Zaključak za brze odluke:
- Rak: vreme je da naplatite trud
- Ovan: ne brzajte, sačekajte
- Ostali znakovi: pratite promene oko 13. i 21. oktobra
