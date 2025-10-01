Za 10 dana stiže lavina para – jedan znak tone u bogatstvo, drugi u haos

Koji znak dobija novac, a koji gubi sve?

Ako ste Rak, spremite se – novac stiže sa svih strana, dok Ovan mora da se čuva impulzivnih odluka koje vode u finansijski haos.

Ko će se obogatiti do 10. oktobra?

Rak je trenutno u zlatnoj zoni – astrološki aspekti mu donose šansu da naplati sve što je godinama ulagao. Poslovi se pokreću, stari dugovi se vraćaju, a čak i pokloni dolaze niotkuda. Ako ste Rak, ne ignorišite prilike – sad je vreme da kažete „da“ novim dogovorima, saradnjama i investicijama.

Ovo je period kada se trud konačno isplati. Ljudi vas primećuju, a novac dolazi i iz pravaca koje niste ni razmatrali.

Ko mora da pazi na svaki dinar?

Ovan je pod pritiskom – pun Mesec u njegovom znaku donosi previše energije, ali i previše rizika. Ako ste Ovan, pazite se brzopletih odluka, naročito onih koje se tiču trošenja.

Emocije će vas vući da kupujete, ulažete, poklanjate… ali sve to može da se obije o glavu. Najveći izazov biće da stanete, udahnete i razmislite pre nego što kliknete „kupi“.

Kako da iskoristite lavinu para ako ste Rak?

Ne ignorišite sitne prilike – one vode ka velikim dobicima. Iskoristite kontakte – neko iz prošlosti može da vam otvori vrata. Pratite intuiciju, ali proverite činjenice. Ne ulažite u nešto što ne razumete. Budite hrabri – sad je vreme za akciju.

Kako da izbegnete finansijski haos ako ste Ovan?

Ne donosite odluke pod emocijama. Odložite veće kupovine za kraj meseca. Ne pozajmljujte novac – ni dajete ni uzimate. Pravite plan troškova i držite ga se. Ako niste sigurni – pitajte nekog kome verujete.

Zaključak za brze odluke:

Rak: vreme je da naplatite trud

Ovan: ne brzajte, sačekajte

Ostali znakovi: pratite promene oko 13. i 21. oktobra

