Novi početak: Za 3 horoskopska znaka teška vremena završavaju se 28. oktobra 2025.

Predstojeći dani donose olakšanje i preokret za tri horoskopska znaka koji su dugo nosili teret emotivnih ili životnih izazova. Neki horoskopski znaci konačno će doživeti olakšanje posle teških vremena. Kako ovi horoskopski znaci teška vremena ostavljaju iza sebe, kada Mesec uđe u znak Jarac 28. oktobra, pojavljuje se nova snaga i fokus koji mogu doneti transformaciju i slobodu.

Rak

Za Rakove je ovo vreme kada konačno mogu osloboditi dugogodišnje emotivne blokade. Situacije koje su ih opterećivale počinju da gube snagu. Izvor napominje da Rak „ponovno staje na noge“ i ulazi u stabilniji period nakon što odluči da pusti prošlost.

Vaga

Vagama dolazi trenutak klariteta – osećaju da ono što ih je ranije opterećivalo više ne upravlja njima. Ovo je ključni preokret: nakon turbulencija, dolazi vreme kada mogu ponovo naći svoj centar i krenuti samouvereno napred.

Jarac

Jarčevi su dugi niz vremena izdržavali izazove koje su činili njihov put izgradnje. 28. oktobar označava tačku kada počinju da žanju plodove svog truda – prepreke slabe, a nova faza rasta postaje moguća.

Kako iskoristiti ovaj povoljan moment

Prepoznajte i otpustite : Ako osećate da možda nosite emocionalni teret, razmislite kako da ga simbolično pustite.

: Ako osećate da možda nosite emocionalni teret, razmislite kako da ga simbolično pustite. Fokus na akciju : Kada se energija promeni, važno je preduzeti korak – mali pomaci vode ka većim promenama.

: Kada se energija promeni, važno je preduzeti korak – mali pomaci vode ka većim promenama. Verujte procesu: Promena možda neće biti momentalna, ali ovaj period daje pokretačku snagu.

