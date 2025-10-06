Za 3 kineska znaka sve se menja od sutra, novac i blagostanje koje ih čeka vodi do trajne sreće i boljeg života!

Petao, Zmija i Bivo privlače ogromno blagostanje i sreću od 7. oktobra 2025. godine.
Utorak je Dan uspostavljanja, vođen Zemljanim petlom tokom meseca petla i godine drvene zmije. U kineskoj astrologiji, Dani uspostavljanja nagrađuju praktične korake koji obezbeđuju jaču budućnost.
Sa elementom Zemlje koji smiruje emocije i Petlovim oštrim okom za prilike, danas favorizuje one koji preduzmu jednu jasnu akciju koja čini život boljim.
Za ove znakove, 7. oktobar donosi retke mogućnosti koje vode do trajne sreće. Jedan dobro odmeren potez mogao bi oblikovati nedelje koje dolaze.
1. Petao – verujte instinktima
Utorkom vlada vaš sopstveni životinjski znak, što pojačava vašu sposobnost da privučete priliku ka sebi. Projekat, prezentacija ili razgovor koji ste oklevali da započnete sada ima dodatnu težinu. Kada danas govorite, ljudi čuju istinu iza vaših reči.
Sreća stiže kao vrata koja se otvaraju tačno kada odlučite da pokucate. Ovo bi moglo izgledati kao da neko nudi neočekivanu podršku ili šansu da pokažete šta najbolje radite. Verujte svojim instinktima, kada osetite potrebu da delujete, to je signal da se pokrenete. To vas čeka!
2. Zmija – tiha upornost
Godina Drvene Zmije je i dalje vaša pozadina, ali dan Zemljanog Petla vam pomaže da se zaključate na sigurniji put za naredne mesece. Orezivali ste ono što ne funkcioniše i u utorak će konačno početi da raste nova grana tamo gde ste napravili prostor. Finansijski ili emocionalno, postoji stabilizujuća ponuda ili resurs koji čeka da vas dočeka.
Sreća dolazi kroz prepoznavanje sopstvene tihe upornosti. Neko ko vas je nekada prevideo može se vratiti ili prilika za koju ste pretpostavljali da je prošla i sada se može vratiti u boljoj formi. To nije test, to je vaša nagrada.
3. Bivo – male pobede grade veće
Zemljina energija se danas lepo stapa sa vašom prirodom, dajući vam praktičnu sreću koja traje. Vaš raspored, novac ili životni prostor mogu (i trebalo bi) biti preuređeni radi veće lakoće i dugoročne sigurnosti. Ovo bi moglo zahtevati neočekivani povraćaj novca, koristan savet koji vam štedi vreme ili osobu koja vam nudi pametniji način za rešavanje problema.
Ključ je da se krećete namerno ka tome. Ne odbacujte svoje male pobede, jer se 7. oktobra one grade u veće. Ako vam neko ponudi nešto ili vam pruži uvid, shvatite to ozbiljno. Jedna praktična promena danas mogla bi se pretvoriti u mesece ugodnijeg života.
(Krstarica/YourTango)
