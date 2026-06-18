Za 3 znaka bogatstvo i izobilje stižu celog leta 2026, otvara im se novac koji nisu planirali, 1 ima celu godinu izobilja ispred sebe

Za 3 znaka bogatstvo i izobilje idu zajedno ovog leta, jedan ulazi u celogodišnje izobilje. Proverite da li ste na spisku.

Dok većina pravi planove za more i bazen, oni otvaraju novčanik iz sasvim drugog razloga. Za 3 znaka bogatstvo i izobilje stižu celog leta, a jedan od njih ne ulazi u par srećnih nedelja, već u celu godinu izobilja. Trik se krije u tome kada tačno Jupiter menja znak.

Sunce ulazi u Raka 21. juna i to označava zvaničan početak leta. Tri dana kasnije počinje prava igra. Jupiter prelazi u Lava 30. juna, planeta širenja i sreće, i tu se otvara prostor za novac koji niste planirali.

Rak otvara godinu finansijskog izobilja

Rakovi, vaš rođendan ove godine nosi više od torte. Sunce ulazi u vaš znak 21. juna i pokreće finansijski talas koji raste kada Jupiter stigne u Lava. Povišica, novi posao ili kreativni poduhvat koji odlažete, sve to sada ima vetar u leđa.

Ne plašite se rizika. Ovaj tranzit Jupitera nagrađuje smele, ne oprezne. Najlepši deo nije leto, već ono što sledi. Prema astrološkinji Elizabet Brobek, ulazite u novo jednogodišnje poglavlje finansijskog izobilja koje traje sve do leta 2027. Jesen neće ugasiti ovaj tok, samo će ga produžiti.

Kako horoskopski znaci i bogatstvo deluju na Jarca

Jarče, ovog leta osvajate džekpot, i to bez napora. „Novac će biti opsednut vama“, kaže Brobek. Veliko nasledstvo, ozbiljna povišica ili neočekivana sreća sa porezima, kako god dođe, biće krupno.

Pun Mesec izlazi u vašem znaku 29. juna i donosi nagrade za sve što ste već uradili. Vi ste odavno odradili težak deo. Sada sedite i gledate kako stiže. Tok izobilja se ne smiruje kako leto odmiče, naprotiv, pojačava se.

Da li astrologija zaista predviđa novac?

Astrologija ne garantuje novac na računu. Ona mapira periode kada planetarni tranziti pojačavaju ambiciju i prilike, pa znaci postaju spremniji da rizikuju i kažu da na ponudu koju bi inače propustili. Za 3 znaka bogatstvo i izobilje dolaze celog leta.

Škorpija konačno naplaćuje trud

Škorpije, radili ste naporno i osećali da to niko ne primećuje. Iscrpljenost je bila stvarna. Ovog leta univerzum vam vraća dug, sa kamatom. Kao vodeni znak, sezona Raka vas nosi pravo ka finansijskom uspehu, dovoljno je da prestanete da se borite protiv struje.

„Možda ćete dobiti veliku povišicu“, kaže Brobek. „Vrlo je verovatno i unapređenje, čak i pokretanje sopstvenog posla.“ Dok god verujete u svoje sposobnosti, granica praktično nema. Ovo nije leto za skromne planove.

Da li ste se prepoznali u svom znaku ili vam je ovog leta novac stigao iz pravca odakle ga niste očekivali? Napišite u komentarima kako vam je tranzit Jupitera „legao“.

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