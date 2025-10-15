Za 3 znaka danas je veoma srećan dan, ako samo pomisle na novac Univerzum im šalje pravo bogatstvo! Stižu nagrade!

Lav, Strelac i Jarac privlače veliki finansijski uspeh počev od 15. oktobra 2025. godine. Kvadrat Meseca i Merkura donosi obilje u sredu, njegova energija donosi im velike mogućnosti.

Tranzit Meseca u Lavu u kvadratu sa Merkurom stvara napetost između emocija i misli. Međutim, to je takođe vrsta energije koja donosi velike mogućnosti. Za tri horoskopska znaka, 15. oktobar će biti zaista veoma, veoma srećan.

Univerzum nam pokazuje da su jasnoća, istrajnost i samopoštovanje ključevi za privlačenje onoga što zaslužujemo. Pošto ova tri horoskopska znaka lako veruju u sebe, pobedićemo u velikoj meri. Kvadrat Meseca i Merkura će nas dovesti u kontakt sa onim što najviše cenimo, kako bismo iz toga izvukli maksimum.

Ako se koncentrišemo na novac, privlačimo novac. Ako je ljubav ono što želimo, onda će ljubav napraviti ulazak tokom ovog zanimljivog tranzita. Privlačimo ono o čemu razmišljamo, a bogatstvo je definitivno deo te jednačine.

1. Lav – vreme je da se pokrenete

Tranzit Meseca i Merkura u Lavu budi vašu finansijsku svest. Vreme je da se pokrenete, izgleda, i veoma ste uzbuđeni što se vaša želja za zaradom konačno ispunjava sa vašom ambicijom.

15. oktobra primetićete nove mogućnosti za povećanje prihoda. Ovo će vas, zauzvrat, inspirisati da krenete sa tim i vidite gde će vas to odvesti.

U ovom trenutku vašeg života, samopoštovanje i samopouzdanje privlače bogatstvo mnogo više nego što bi briga ili oklevanje ikada mogli. To je Zakon privlačnosti. Pozitivno razmišljanje omogućavaju obilju da slobodno uđe. I na današnji dan, to definitivno čini.

2. Strelac – upustite se u ovu igru

Ovaj tranzit, Mesec u kvadratu sa Merkurom, potpuno vas je usmerio na ideju finansijske strategije. Možda ne mislite nužno na sebe kao na osobu koja voli novac, ali to se lako može promeniti. 15. oktobra, osećaćete se kao da je vreme da se upustite u igru.

Oslobađajući se starih finansijskih strahova, otvarate vrata neočekivanim prihodima. Vreme je da uzmete tu lunarnu energiju Lava i učinite da se stvari dese. Vi ste odlučni, Strelče, i učinićete da to funkcioniše.

Ovo je podsetnik da obilje prati jasnoću namere. Vaš optimizam, u kombinaciji sa pažljivim delovanjem, osigurava da bogatstvo teče lakše nego ikada ranije. Držite pogled na nagradi!

3. Jarac – vidite danas ono što drugi ne mogu

Tranzitni Mesec u kvadratu sa Merkurom donosi vam finansijski uvid, dragi Jarče. U stanju ste da vidite ono što drugi ne mogu, i 15. oktobra ćete se osećati inspirisano da preduzmete korake kako biste poboljšali svoju stabilnost i dugoročnu finansijsku sigurnost.

Univerzum vam pokazuje da poštovanjem sopstvenih veština i iskustva možete otvoriti vrata neverovatnim mogućnostima. Vaš najveći saveznik trenutno je poverenje, kao što je poverenje u sebe.

