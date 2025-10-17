Za 3 znaka jesen 2025. menja sve, naći će se pred ključnim životnim odlukama!

Za Škorpiju, Jarca i Blizance ova jesen će biti prekretnica koja menja sve. Njihove odluke u ovom periodu nisu male, mogu da budu suštinske.

Postoji trenutak u godini kada svemir gotovo šapuće da je vreme da nešto završi. Da se preseče, zatvori, otpusti. Jesen 2025. donosi upravo takav trenutak, traži se suočavanje sa onim što se godinama odlagalo.

Mars u Devici stvara pritisak da se uvede red u haos svakodnevice, a Sunce i Merkur u Vagi pozivaju na balans i donošenje odluka srcem, ali i razumom.

Za tri znaka ova jesen će biti prekretnica koja menja sve. Njihove odluke u ovom periodu nisu male, to su odluke koje mogu promeniti tok karijere, odnosa ili čak mesta na kojem žive.

Univerzum ih podstiče da biraju sebe, čak i kada to znači izlazak iz zone komfora.

Škorpija – period transformacije

Škorpija koristi jesen kao period transformacije. Često donose odluke koje zauvek menjaju njihov put.U pitanju u radikalni rezovi, poput prekida veze, promene posla, ili selidbe.

Jarac – velike odluke o karijeri

Jarac postaje posebno odlučan u jesen. Ovo je vreme kada donose velike odluke o svojoj karijeri, finansijama i dugoročnim planovima. Njihova snaga leži u sposobnosti da prepoznaju šta im više ne služi.

Blizanci – sudbinske odluke

Blizanci otkrivaju novu jasnoću u jesen. Poznati su da često lutaju između različitih opcija. Međutim, upravo u narednom periodu donose odluke koje preusmeravaju ceo njihov životni smer.

