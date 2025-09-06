Za 3 znaka kineskog horoskopa stiže veliki novac sledeće nedelje, imaće čak 3 srećna dana za uspeh i priliv obilja

Naredne nedelje, sreća stiže za tri kineska horoskopska znaka od 8. do 14. septembra 2025. godine. Postoje tri dana ove nedelje koja su najpovoljnija za posao, ljubav i lični rast.
Utorak, 9. septembar, posvećen je uspehu, tako da možete očekivati nagradu ili priznanje.
Sreda, 10. septembar, je povoljan dan za primanje od drugih, što ga čini idealnim vremenom za postizanje vaših ciljeva. Možda ćete moći da naplatite dugovani novac, zatražite povišicu ili investirate.
U subotu, 13. septembra, možete uspostaviti nešto novo što želite da nastavite u narednoj nedelji. Hajde da otkrijemo šta to znači i kako će sreća stići za svaki životinjski znak.
1. Zmija
Pred tobom je lepa nedelja koja ti pruža svu podršku potrebnu za ostvarivanje ciljeva koje si postavila za svoj lični život, karijeru i veze. Tvoj najsrećniji dan ove nedelje je u utorak, 9. septembar 2025. godine, dan uspeha metala Xin Si xīn sì. Tvoja sreća će lako stići.
Xin znači Jin, tako da možeš dobiti ono što ti je potrebno. Želećeš da pristupiš nežno svemu što radiš. Ne moraš da forsiraš stvari; sreća će ti doći prirodno na osnovu onoga što privlači tvoja energija.
Ne pokazuj svoje emocije lako drugima. Želećeš da ostaneš pomalo misteriozna i da poverenje vodi tvoje odnose. Izbegavaj preterano deljenje.
Tvoj šarm će podstaći radoznalost kod drugih i privući njihovu pažnju na tebe. Ova sreća se proširila na pozive za događaje, mogućnosti za posao, sastanke i gotovo sve što je spadalo u domen partnerstava.
2. Petao
Ovo je srećna nedelja za vas, ali vaš najsrećniji dan u nedelji biće subota, 13. septembar. Subota je dan za uspostavljanje drveta Ji Ju yǐ yǒu. Tog dana ćete započeti nešto novo.
Ovo je odličan stav o vašoj energiji ubeđenja, a vi ste vođa po prirodi. Dakle, ako ste imali projekat ili situaciju kojoj ste želeli da se posvetite, ovo je dan da postavite svoj post u zemlju i zatražite datum početka.
Pošto radite sa Ji energijom, moraćete biti fleksibilni, ali ne do te mere da kompromitujete svoje principe. Biće vam bolje da tražite ono što želite pod svojim uslovima; najverovatnije ćete dobiti ono što vam je potrebno. Ne očekujte milostinju; ovo neće biti laka nedelja, a vaš srećan dan može biti jedan od najtežih za vas. Vaša sreća će stići uz rad i trud.
Izbegavajte sporne situacije, jer mogu ometati ono što želite da postignete. Umesto toga, pronađite radost u uspehu koja je neopipljiva.
3. Konj
Vi ste slobodnog duha, tako da će ova nedelja biti posebno posebna i uzbudljiva za vas. Osećaćete se kao da ste tačno tamo gde treba da budete. Promenljiva dinamika ove nedelje daće vam osećaj svrhe, ali i testiraće vašu snagu volje. Uživate u tome što vas testiraju jer vam to daje priliku da prekršite nekoliko zastarelih pravila. Takođe uživate u tome što vas mole da isprobate nove stvari, jer više volite da imate više slobode i manje ograničenja u svom životu.
Najsrećniji dan ove nedelje biće vam sreda, 10. septembar. Ren Vu rén wǔ Dan prijema vode. Ova energija je lako tekuća, ali i nepredvidiva. Ženstvena je i prijemčiva, pa ćete želeti da budete širokog društva i spremni da prihvatite stvari onako kako se dešavaju pod svojim uslovima. Osećaćete se usklađeno sa svojim instinktima. Odvojite vreme za tišinu i provedite nekoliko trenutaka u prirodi kad god možete.
Pošto ovaj dan dolazi sa duhovnom energijom, očekujte da ono što privučete u sreći i blagostanju podrazumeva neku vrstu duhovnog buđenja. Ovo je veoma dobro za vas, čak i ako se plašite da vam to nije nedelja koja će vam doneti novac. Vaša sreća će stići kroz iskustva, prenosi YourTango.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com