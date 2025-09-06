Za 3 znaka počinje konačno bolji život, period sreće i blagostanja je pred njima, smeši im se budućnost iz snova

Retrogradni Uran za njih označava početak nove ere. Posle 6. septembra 2025. život postaje mnogo bolji za tri horoskopska znaka.

Počinje sezona obnove i nade. Ovde smo da verujemo u sebe i u svoja uverenja. Retrogradni Uran je stigao, i za tri horoskopska znaka, vreme je da se vrate na put nade.

Počinje da se pojavljuje novi talas optimizma. Ovaj tranzit označava početak nove ere. Možda smo se jednostavno umorili od stalne sumnje u sve, i sada je vreme da se vratimo tome da budemo ljudi za koje znamo da možemo biti, bez straha od negativnosti.

1. Bik

Retrogradni Uran vam otvara jasne poglede kada je u pitanju vaša budućnost, 6. septembra ćete pronaći rešenja za izazove zbog kojih ste brinuli. Ovo će vam, doneti obnovljeni osećaj samopouzdanja.

Ovaj dan vas podstiče da se oslobodite tih sumnji kako biste mogli da prihvatite prilike koje vam se sada počinju ukazivati. Sigurno ne želite da propustite ovu priliku, i zato ostanite otvoreni.

Nada koju osećate je stvarna i ona vam daje energiju da krenete napred sa namerom i samopouzdanjem. Vidite budućnost, a ona je i dobrodošla i ispunjena uzbuđenjem i pozitivnošću.

2. Strelac

Tokom retrogradnog Urana, videćete da u životu ima više nego što ste do sada videli. Prava iznenađenja leže u misterijama kojih niste svesni.

6. septembra možete primetiti znake koji ukazuju na pozitivniji pravac, podsećajući vas da su promene pred vama. Morate obratiti pažnju ako želite da budete deo tih izvanrednih promena.

Uvek ste bili hrabri i iskreni, ali ste dozvolili da nada izumre u poslednjih nekoliko meseci. Vreme je da sve to promenite! Ovo je vaš trenutak. Prihvatite svog unutrašnjeg optimistu. Ako neko može to da uradi, to ste vi.

3. Vodolija

Inspiracija je ono što je najvažnije za vas i 6. septembra ćete videti da dolazi sa ozbiljnim osećajem za tajming. Ako se držite tempa, svi će završiti sa osmehom na licu.

Tokom ove retrogradne sezone, vratićete nadu, a takođe ćete imati deset miliona načina da manifestujete taj kreativni impuls. Kreativnost je visoko na listi onoga što se dešava sa vama tokom ovog tranzita.

Ovo je početak perioda u kojem se vaš pogled prirodno razvedrava. Nada postaje vaš vodič, pokazujući da budućnost nosi potencijal i da univerzum podržava vaše sledeće korake. Toliko ste zainteresovani za to! Zašto i ne biste bili?

(YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com