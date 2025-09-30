Za 3 znaka život od danas postaje mnogo bolji, oslobodiće se stvari koje ih vuku u blato!

Život postaje mnogo bolji za 3 horoskopska znaka posle 30. septembra 2025. godine.

Univerzum će nam danas pružiti osećaj posebnosti, međutim, sa Mesecom u kvadratu sa Merkurom koji obavlja posao, moraćemo prvo da prođemo kroz nešto pre nego što stignemo do svetlosti. To je nešto što nam je potrebno.

S vremena na vreme, potreban nam je podsetnik na to koje stvari vrede, a čega se moramo rešiti. 30. septembra, tri horoskopska znaka će morati da „pročiste stado“. To znači da ako želimo da se osećamo tako dobro kao što nam ovaj dan sprema, onda moramo da se oslobodimo stvari u našim životima koje nas vuku nadole.

Univerzum posebno posmatra ova tri horoskopska znaka:

1. Blizanci – delujte odlučno

Današnji tranzit Meseca u kvadratu sa Merkurom ističe vašu sposobnost da brzo razmišljate i delujete odlučno. Univerzum vam stavlja prilike na put koje odgovaraju vašim veštinama i uvidu. Ovo vam se sviđa.

Ovo je dan kada razgovori donose rezultate u vašu korist. Verujete da možete da se izvučete, i naravno, možete. Obratite pažnju i delujete samouvereno, jer usluga koju dobijete ovog dana postavlja scenu za budući uspeh. Napolje sa starim i uđite u novo.

2. Vodolija – neko obraća pažnju na vas!

Današnji tranzit, Mesec u kvadratu sa Merkurom radi u vašu korist.. 30. septembra, univerzum vam ukazuje na rešenja koja vam daju osećaj kao da neko obraća pažnju.

Ono što vam je nekada izgledalo zbunjujuće sada odjednom ima smisla i da kada se obratite nekome da razgovarate o tome šta se dešava, ta osoba je zapravo zaista tu za vas. Odlično!

3. Ribe – svesno stvarate bolji život

Tranzitni Mesec u kvadratu sa Merkurom pomaže vam da prepoznate mogućnosti skrivene u običnim interakcijama ili rutinskim događajima. 30. septembra možete dobiti znak Riba, koji vam pokazuje da je sve što trenutno radite ispravno.

Kada verujete u ono što primetite i delujete svesno, ulazite u tok podrške i pozitivnog zamaha koji je jedinstveno usklađen sa svim u šta verujete. Svesno stvarate bolji život za sebe. Univerzum to odobrava.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com