Za 4 znaka iznenada stiže veliki novac, dobiće velike pare do 27. septembra, 1 znak obavezno da kupi srećku

Kako se bliži se pomračenje Sunca (21. septembar), položaj planeta će pojedinim znakovima sve više odgovarati, pa će uspeti da zarade veliki novac do 27. septembra.

Trenutno se nalazimo u sezoni Device, koja je dobra za analizu i detalje, tako da procene koje budete pravili u ovom periodu mogu da vam donesu dugoročne koristi.

Srećan period do 27. septembra imaće znakovi kao što su: Device, Vage, Jarčevi i Lavovi.

Devica

Sezona Vage vam donosi odličan period za zaradu. Sigurno je da ćete se finansijski oporaviti u drugom delu meseca.

Vaga

Mars u Škorpiji donosi vam veliki novac. U toku je period godine koji će vam doneti finansijsku stabilizaciju.

Jarac

Pluton u Vodoliji osigurava vam veliku zaradu preko digitalnog marketinga. Unapređenje znanja ili neki kurs mogu da vam osiguraju bolju poziciju na poslu i veću zaradu.

Lav

Venera u Devici donosi vam bolju zaradu i puno poklona. Neko će za vas učiniti nešto što će vam pomoći da popravite finansijsko stanje.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Vodolija.

(Informer.rs)

