Za 48h počinje karmički haos: 3 znaka na ispitu života

Tri znaka ulaze u karmički vrtlog – saznajte da li ste među njima i kako da preživite test života

Ako ste mislili da je septembar miran mesec, vreme je da se pripremite – za 48 sati počinje astrološki vrtlog koji će uzdrmati tri horoskopska znaka do srži. Ovaj karmički haos nije samo još jedan tranzit – ovo je test života, trenutak kada se prošlost vraća, a budućnost zavisi od jedne odluke.

Ko su znakovi na udaru?

Ovan, Škorpija i Ribe. Svako od njih ulazi u period kada se ne može pobeći od istine. Ovan će morati da se suoči sa posledicama svojih impulsa – da li je vreme da konačno stane i razmisli? Škorpija će biti primorana da pusti kontrolu i prizna slabost, dok Ribe ulaze u emotivni lavirint gde će morati da biraju između srca i razuma.

Šta konkretno očekivati?

– Neočekivani pozivi iz prošlosti

– Preispitivanje odnosa koji su „završeni“

– Intenzivne snove i deja vu osećaji

– Odluke koje menjaju tok života

Ovo nije vreme za ignorisanje intuicije. Ako osećate nemir – to je znak. Ako vam se vraćaju misli na nekoga iz prošlosti – to nije slučajno. Karmički ciklus se zatvara, ali samo ako ste spremni da prođete kroz njega svesno.

Kako preživeti karmički haos?

– Pišite dnevnik – beležite osećaje, snove, misli

– Ne donosite odluke iz straha

– Razgovarajte sa nekim ko vas poznaje duboko

– Ne zaboravite: sve što se dešava, dešava se za vaše dobro

Ovaj period može biti bolan, ali i oslobađajući. Ako ste jedan od ova tri znaka – ne bežite. Uđite u haos, jer iza njega je jasnoća koju ste dugo tražili.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com