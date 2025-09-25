Za 6 kineskih znakova kreće period sreće i finansijskog izobilja, petak im donosi dugo čekanu isplatu!

U kineskoj astrologiji, Puni dani se odnose na sakupljanje onoga što je raslo ispod površine i viđenje vrste tihog napretka koji se iznenada isplati. Zemljana svinja donosi velikodušnost i materijalni blagoslov, dok nas godina Drvene zmije stalno ohrabruje da zahtevamo ono što smo zaradili.

Današnja novčana sreća se odnosi na konačno otvaranje vrata tamo gde ste bili stabilni, strpljivi ili se tiho pripremali.

Za šest znakova kineskog horoskopa, 26. septembar može se osećati kao neočekivana žetva. Videćete imejl koji ste čekali, isplatu koja stiže…

1. Svinja

Vaš znak stoji u centru energije petka kao glavni lik zahvaljujući tome što je vaš stub i vaš dan. Ovaj puni dan je ovde da vam kaže da ste uradili dovoljno. Bez potrebe da se mučite, novac se sada kreće ka vama jer posao koji ste već uradili sazreva. Ako ste čekali nadoknadu ili čak povraćaj novca, gledajte kako se konačno pojavljuje.

2. Zmija

Sa godinom Drvene Zmije koja odražava vaš kineski horoskopski znak, od vas se traži da razvijate svoj odnos sa novcem tokom cele godine. Ovaj Puni Dan 26. septembra donosi opipljivu isplatu za taj rast. Možda ćete videti odloženo otplaćivanje, isplatu prošlog truda ili šansu da prodate, zamenite ili unovčite nešto što ste izdvojili.

Postoji i potencijal da neko istupi sa praktičnom ponudom, možda je to klijent, kupac ili čak član porodice koji pomaže da se zaveže labav kraj. Novac koji je nekada bio zaustavljen počinje da se kreće. Vaša era izobilja je stigla.

3. Petao

Ovo je vaš mesec i uz velikodušnost Zemljane Svinje, petak može doneti finansijsku potvrdu koju niste očekivali. Projekat, sporedni posao ili veština u koju ste tiho uložili mogli bi iznenada privući pažnju. Možda će vas zamoliti da navedete svoju cenu i ovog puta će biti spremni da je ispune.

Isplata dolazi od onoga što ste već izgradili, ali ste potcenili. Pametniji ste nego što ste tada znali.

4. Bivo

Zemlja hrani Zemlju i sa energijom Zemljane svinje u petak, vaš životinjski znak je duboko favorizovan. Ovo je pun dan koji nagrađuje doslednost. Nešto finansijsko što je bilo stabilno, ali sporo, moglo bi se ubrzati. Možda neki radni cilj dostigne prekretnicu ili neko odluči da konačno plati ono što vam duguje.

Očekujte olakšanje i potvrdu, onu vrstu koja vam olakšava da dišete u vezi sa svojom budućnošću. Neko može čak ponuditi praktičnu pomoć, poput pokrivanja zajedničkih troškova ili olakšavanja tereta koji ste sami nosili.

5. Konj

Stub Drvenog Konja povezuje se sa izobiljem Punog Dana kako bi vam pružio priliku da finansijski ispravite kurs. Nešto oko čega niste bili sigurni, poput računa ili čak prilike, postaje jasnije, i vi pravite potez koji dugoročno koristi vašem novčaniku.

Vaša novčana sreća dolazi od odlučne akcije. Možda ćete konačno otkazati odvod, pregovarati o boljoj kamatnoj stopi ili reći da prilici koja se činila rizičnom, ali je zapravo pametna.

6. Majmun

Još uvek je sjaj meseca majmuna, a petak pun energije Zemljane svinje pomaže vam da unovčite svoju društvenu veštinu. Veza ili razgovor mogu dovesti do plaćenog posla, korisne preporuke ili jednokratnog neočekivanog dobitka. Neko ko je video vaš talenat mogao bi odlučiti da investira u vas bukvalno ili figurativno.

Finansijsko izobilje se danas pokazuje kroz ljude. Osluškujte poziv, preporuku ili nekoga ko neočekivano kaže da zna nekoga kome je potrebno ono što vi radite. Do večeri biste se mogli osećati bogatijim u mogućnostima, a možda čak i na svom bankovnom računu, prenosi YourTango.

