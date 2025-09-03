Za 6 znakova kineskog horoskopa nastupa period sreće i blagostanja, od 4. septembra privlače samo sreću i dobru sudbinu!

Šest kineskih horoskopskih znakova privlači sreću i dobru sudbinu 4. septembra 2025. Četvrtak je Dan štale, koji nosi stub Vatrenog pacova (Bing Zi), tokom godine Drvene zmije i meseca Drvenog majmuna.

Dani štale donose vrstu napretka koji se ne raspliće čim skrenete pogled. Vatreni pacov dodaje pamet i iskru, dok mesec majmuna donosi nemirnu ambiciju. Oni stvaraju struju sreće za one koji su spremni da dozvole da se nešto stvarno slegne.

Ovih šest znakova će posebno primetiti da im univerzum daje nešto čvrsto sa čime mogu da rade.

1. Pacov

Ovo je dan stuba vašeg znaka, što znači da energija direktno ističe vas. Ljudi vas primećuju na način koji se čini neporecivim. Može se desiti da neko ponovi vašu ideju i da vam ovog puta oda zasluge ili da se iznenada nađete u centru razgovora kojem niste ni pokušali da se pridružite.

Ipak, za promenu, ne morate da se borite da bi vas čuli. I ta vidljivost je srećna jer vas postavlja na put za napredak i više. Sreća ovde je priznanje koje se zapravo pretvara u priliku. Zamislite to kao dokaz da je rad koji ste ulagali konačno vidljiv ljudima koji su najvažniji. Konačno ste uspeli.

2. Zmaj

Stub Vatrenog Pacova vas puni smelošću, a za vas to izgleda kao pristup. Nešto se uskoro otvara. Možda je to poziv, možda neko ko je odugovlačio kaže da, ili možda konačno otkrijete da vas je kapija za koju ste mislili da je zatvorena zapravo čekala.

Vaše izobilje danas je konkretno. Pojavljuje se kao šansa da krenete dalje u život koji ste zamišljali za sebe. Ovog puta ne morate nikoga da ubeđujete. Trenutak je jednostavno tu, spreman da ga iskoristite.

3. Zmija

U četvrtak Vatreni pacov osvetljava vašu sposobnost da dobro upravljate resursima. Možda ćete primetiti da se nešto poboljšava oko novca ili čak jednostavan udarac sreće koji će vašu poziciju učiniti jačom nego što je bila juče.

Sreća za vas danas je olakšanje koje se čini praktičnim. Umesto da se okrećete, dobijate nešto na šta se možete osloniti. Brojevi se poklapaju, papirologija dolazi na svoje mesto ili stiže poklon koji pokazuje da ste podržani, univerzum vam to daje do znanja.

4. Majmun

Današnji Dan štale vam se čini kao da konačno pronalazite ravnotežu. Ako su stvari bile rasute, četvrtak vam vraća kontrolu. Možda završite ono što se vuklo, možda dobijete pozdrav od nekoga koga ste posmatrali, ili možda jednostavno shvatite da ste na pravom mestu u pravo vreme.

Vaša sreća je zamah koji se oseća utemeljenim umesto frenetičnim. Ne krećete se samo brzo, već se krećete sa svrhom.

To čini ovaj dan jednim od onih retkih dana kada možete videti kako se vaš trud pretvara u nešto što traje.

5. Koza

Vama četvrtak donosi snažnu sigurnost. Energija Pacova se usklađuje sa vašim znakom, tako da se nešto stabilizuje u vašem svetu. To bi mogao biti neko ko se stalno pojavljuje kada ste očekivali nestabilnost ili čak finansijski dobitak koji ublažava pozadinski stres koji ste nosili.

Vaša sreća je mir saznanja da ste podržani. Ta stabilnost vam omogućava da razmišljate o tome šta želite sledeće, a ne samo kako da preživite danas.

Obilje se pojavljuje u obliku olakšanja, i to je odavno trebalo da se desi.

6. Tigar

Stub Vatrenog Pacova pokreće vašu energiju napred i vi to odmah osećate. Nešto što se vuklo iznenada se ubrzava. Možda se zaustavljeni plan pokreće, možda neko konačno donese odluku koja vam omogućava da delujete, ili se možda samo probudite znajući da je vreme.

Vaša sreća u četvrtak je ubrzanje. Ovo nije frenetično ili preplavljujuće, to je osećaj da je ono što ste čekali konačno u pokretu. Univerzum čisti put ispred vas, i sve što treba da uradite je da nastavite da hodate ka tome.

Ovo je tvoje vreme, prenosi YourTango.

