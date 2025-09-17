Za četiri znaka 18. septembra stiže veliko olakšanje: Univerzum daruje baš ono što vam je potrebno

Posle 18. septembra 2025, kada Merkur uđe u znak Vage, fokus je na ravnoteži, kompromisu i fer odnosima. Univerzum nas podseća da ekstremne reakcije vode u haos, dok se pravi napredak dešava kad prihvatimo umereni ritam i međusobno poštovanje. Četiri horoskopska znaka posebno osećaju olakšanje i stabilnost u ovom periodu.

Bik

Ako vam je u poslednje vreme sve delovalo izvan ravnoteže, pod Merkurom u Vagi stvari će se vratiti u normalu. Ovaj tranzit vas uči da ravnoteža nije samo ideal, nego i dostižan cilj. Shvatićete gde je potrebno prilagoditi stav ili navike — i bićete spremni da to i uradite. Nekad ne dobijemo baš sve što želimo, ali upravo tada Univerzum obezbeđuje ono što nam je stvarno potrebno.

Rak

Za Rakove je 18. septembar dan kada će odnosi i komunikacija dobiti novu šansu. Merkur u Vagi pomaže vam da uvidite koliko je važno čuti drugu stranu i pokazati spremnost na kompromise. Vaša intuicija će vas usmeriti da se povučete kad treba i date drugima prostora za izražavanje. Jednostavan čin pažljivog slušanja mogao bi postati jedan od najboljih poteza godine.

Devica

Devicama ovaj dan donosi poruku da je vreme da otpuste preoštru samokritiku i prihvate ravnotežu unutar sebe. Merkur vas podstiče da se prema sebi odnosite s istom fer-igrom koju primenjujete na druge. Taj preokret može postati dugotrajan – pod uslovom da negujete novu dozu samopouzdanja i blaži stav prema svojim greškama.

Ribe

Ribama je 18. septembar prilika da postave jasnije granice u odnosima i vrate ravnotežu u međusobnu razmenu energije. Osetićete koliko ste dosad možda davali više nego što ste primali, a Merkur u Vagi vas inspiriše na iskrene razgovore. Otvorena komunikacija biće ključ za početak novog, obećavajućeg poglavlja u vašim bliskim vezama.

