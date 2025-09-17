Za četiri znaka Zodijaka stiže preporod: Teški dani se završavaju do kraja septembra

Kraj septembra 2025. donosi olakšanje za četiri horoskopska znaka koja su proteklih meseci nosila teret izazova i stagnacije. Pred njima je period u kojem ljubav, finansije i lični rast dobivaju novi zamah, a stari problemi naposletku bivaju otklonjeni.

Saturn u retrogradnom hodu kroz Ribe podigao je teme karme i discipline, a pomrčina Meseca označila je kraj važnog životnog ciklusa. Predstojeća pomrčina Sunca dodatno otvara vrata novim počecima i prilagodbama koje će ove promene učiniti trajnim.

Bik – ljubavne prilike i finansijska ravnoteža

Bikovi su se često osećali zarobljeno u obrascima ljubavnih veza, ali do kraja septembra taj petlji završava. Slobodni mogu otkriti skrivene simpatije kod nekoga iz svog okruženja, dok zauzeti uživaju u novoj svežini partnerskog odnosa. Istovremeno, dolazi vreme da preispitaju balans između davanja i lične sigurnosti u finansijama, jer samo tako mogu izgraditi stabilnost i napredak.

Lav – oslobađanje od starih tereta

Lavovi će konačno ostaviti za sobom ponavljajuće greške iz prošlosti, bilo da se tiču odnosa ili porodičnih dramskih zapleta. Otpuštanje tih karmičkih opterećenja donosi unutrašnji mir i novi početak. U finansijama se zatvaraju dugovi i otvara prostor za sigurniju budućnost, pa doslednost i disciplina sada donose opipljive rezultate.

Škorpija – povratak strasti i čišćenje odnosa

U ljubavnom životu Škorpija vraća se intenzitet i uzbuđenje koje dugo nije bio osetio. Uz to, došlo je vreme za selekciju ljudi u bliskom okruženju—samo oni koji podržavaju njihov rast zaslužuju mesto pored njih. Oslobađanjem od toksičnih veza otvara se put ka nagradama koje donosi jasnoća i odlučnost.

Vodolija – samoposmatranje i poslovni pomaci

Vodolije ulaze u fazu samoposmatranja kako bi prekinuli obrasce koji im dosad nisu donosili ispunjenje. Postavljanjem prava pitanja o odnosima otvaraju se dublje veze u ljubavi, dok se istovremeno javljaju mogućnosti za unapređenja na poslu, vođenje važnih projekata i nove ponude koje donose finansijsku stabilnost.

