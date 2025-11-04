Za jedan znak horoskopa sve uskoro odlazi dođavola.

Nekad dođe taj trenutak kad se sve što si pažljivo slagao – sruši kao kula od karata. Nisi ništa posebno pogrešio, ali život ima svoje faze, i trenutno jedna od njih nemilosrdno udara baš jedan horoskopski znak – Bika.

Bik, poznat po svojoj upornosti, mirnom temperamentu i potrebi za sigurnošću, sada ulazi u period koji mu sve to oduzima.

Kao da Univerzum želi da ga testira: posao škripi, emocije klize kroz prste, a planovi koje je mesecima gradio – počinju da se raspadaju. Neko bi rekao da mu „sve odlazi dođavola“, i ne bi bio daleko od istine.

Ali evo jedne istine koju Bikovi često zaboravljaju: kada ti život raznese temelje, to ne radi da bi te uništio – već da bi te naterao da ih izgradiš još čvršće. Možda je ovo trenutak da se odustane od kontrole, da se prestane grčevito držati onoga što više ne funkcioniše.

Seti se, nije smak sveta ako ti plan ne ide onako kako si zamislio. Ponekad se iz haosa rodi najbolja verzija tebe. Bik mora da nauči da ne može sve držati pod kontrolom – ni ljude, ni događaje, ni emocije. I to je u redu.

Kakav savet da vam damo? Napravi korak unazad. Doslovno. Uzmi dan samo za sebe. Isključi telefon, prošetaš, prespavaj. Kad se prašina slegne, videćeš da nije sve izgubljeno – samo se menja pravac.

U svakom haosu krije se seme novog početka.

Bik će to uskoro shvatiti. Kad ponovo podigne glavu, biće jači nego ikad – jer ništa ne ojača čoveka kao trenutak kad shvati da je preživeo ono što je mislio da neće.

