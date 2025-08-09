Za jedan znak Zodijaka kažu da je apsolutno neopravdano omražen, šta vi mislite koji?

Devica, kao i ostali znaci Zodijaka, pored mana ima i mnoge vrline. Po mnogim istraživanjima, Devica je osoba kod koje vrline preovlađuju u odnosu na mane, sem kada je o partnerskim odnosima reč.

Prva stvar koja se kod njih uočava je dubok smisao za humanost. To ih čini najbrižnijim znakom Zodijaka. Metodičan pristup životu obezbeđuje da ništa ne bude prepušteno slučaju.

Imaju dobro razvijen osećaj za govor, pisanje, kao i za sve ostale oblike komunikacije, međutim svoj život, shvatanja i snove drže sređen po fasciklama – u svojoj glavi i van drugih ljudi. Obožavaju fascikle, notese, kutije, police, fioke – sva ona mesta u kojima se mogu složiti stvari.

Kuća Device ili poslovni prostor je uvek sređen. Devica ne podnosi nered i ne podnosi ni ljude koji prave nered. Neupadljiva dama, fatalnog izgleda. Prijatna i vazda ljubazna.

Devica je osoba na kojoj sve izgleda lepo i otmeno. Frizura joj je veoma važna, kao i nakit i šminka.

Traži partnera po ugledu na sebe. Ambicioznog, upornog, ljubaznog i obavezno pedantnog. Njen čovek je samo njen. I ne podnosi samoću.

Sa novcem rukuje toliko oprezno, kao da je dinamit. Marketing, prodaja, mediji, dekoracija su poslovi stvoreni za nju.

Ukoliko se posveti poslu, postiže uspeh, ali će retko porodični život podrediti karijeri. Devica voli moć i uživa u ulozi izvršitelja ili nezamenljivog asistenta.

Često nedokučiva i tajanstvena, plaši se da pokaže emocije i strast a zapravo sanja o velikoj i strastvenoj ljubavi.

Kad je povređena, povlači se u sebe. Mada ponekad ne može da kontroliše temperament i postaje netaktična, zbog čega se kasnije nervira, jer joj je mišljenje drugih ljudi veoma bitno.

Najlepše se oseća kod kuće, u prirodi ili okružena životinjama i porodicom.

