Za ljude rođene u ovom znaku horoskopa svi govore da su dvolični, površni i neodgovorni, ali ovo je prava istina

Blizanci često menjaju stavove, brzo se predomišljaju i zbog simbola znaka koji prikazuje dve povezane figure lako nailaze na etiketu dvoličnosti, ali ta procena zanemaruje njihovu sposobnost prilagođavanja i sagledavanja situacija iz više uglova.

Dvoličnost ili prilagodljivost

Iako deluju kao da u njima „žive dve osobe“ i često menjaju mišljenja, umesto da to nazivamo dvoličnošću, preciznije je reći da su mentalno prilagodljivi i brzo uočavaju nove aspekte situacije, pa im promene stava proizlaze iz sticanja novih saznanja.

Površnost koja je često pogrešno shvaćena

Brzo se zasićuju jednim sadržajem i prelaze na sledeći, što stvara utisak površnosti; ipak, njihov mozak obrađuje informacije vrlo brzo i često se vraćaju temama koje ih interesuju kako bi ih dublje proučili, pa žurina nije isto što i površnost.

Neodgovornost ili selektivna posvećenost

Blizanci ponekad započinju mnogo zadataka i ne dovršavaju sve, što im donosi reputaciju neodgovornih, ali istina je da su izuzetno marljivi i posvećeni onome što ih dovoljno privuče, spremni da se žrtvuju da bi završili ono do čega im je stvarno stalo.

Kako bolje razumeti Blizance

Njihov „dvostruki“ javni imidž potiče od radoznalosti, brzine učenja i sposobnosti obavljanja više zadataka istovremeno; kada se dublje upozna njihov karakter, postaje jasno da su složeniji i dosledniji nego što prvi utisak sugeriše

