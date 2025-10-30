Za njih je tuđi uspeh najgora kazna: Ovi znakovi uvek među prvima pucaju od zavisti

Tuđi uspeh je za njih najgora kazna – kada nekog drugog hoće, ovi znakovi horoskopa uvek puknu od zavisti! Da li imate često posla sa ovakvim ljudima u svojoj okolini?

Dok nečiji trijumf može biti izvor inspiracije, postoje ljudi koji na tuđi uspeh reaguju sa dozom nelagode, pa čak i zavisti. Umesto da se raduju postignućima svojih bližnjih, oni ih doživljavaju kao konkurenciju. Prema astrologiji, dve horoskopske grupe posebno teško podnose kada neko drugi zablista.

Ljubomora se javlja u raznim odnosima. Neke osobe uspevaju da je prikriju, dok drugi momentalno otkriju koliko su zavidni ili nezadovoljni.

Lav – kralj koji ne voli da deli tron

Lavovi su rođeni lideri – vole reflektore i uživaju kada su u centru pažnje. Međutim, kada neko drugi zaseni scenu, njihov sjaj može malo da izbledi. Iako su poznati po svojoj velikodušnosti, u trenucima kada neko drugi preuzme glavnu ulogu, u njima se budi unutrašnji takmičarski duh.

Kada kolega napreduje ili prijatelj privuče sve poglede, Lav će pokušati da održi osmeh, ali će se u njemu javiti želja da ponovo preuzme primat. Srećom, njihova potreba da budu velikodušni nadvladaće trenutne osećaje rivalstva – brzo će se sabrati i uputiti iskrene čestitke.

Škorpija – tiha, ali odlučna konkurencija

Škorpije su izuzetno ambiciozne i posvećene svojim ciljevima. Kada neko drugi postigne uspeh, oni to ne vide samo kao nečiji trenutak slave – već kao sopstveni izazov. Za razliku od Lavova, njihova ljubomora je nevidljiva spolja, ali unutra može izazvati buru emocija.

Ne žele da osećaju da su ostali u senci, pa će ih tuđi trijumf motivisati da rade još više i nadmaše konkurenciju. Ipak, od Škorpija retko možemo čuti direktno priznanje da ih je nečiji uspeh impresionirao – oni će ćutati, ali će u tišini smišljati svoj sledeći potez.

