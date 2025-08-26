Za njih ne postoji nemoguća misija: Ljudi sa najviše pozitivne energije, šire radost oko sebe

Ovaj znak se ne plaši avantura, kako u životu tako i u ljubavi, on je neustrašiv i radoznao. Ovo je najpozitivniji znak Zodijaka!

Očigledno da je ovo najpozitivniji znak zodijaka, koji se odlikuje neobuzdanom strašću za životom i optimizmom. Govorimo o Strelcu. Deveti znak štiti one koji su rođeni od 23. novembra do 21. decembra. Njegov element je vatra i ovim znakom upravlja Jupiter.

Strelčevo oko uvek vidi atraktivnu metu, bilo da su u pitanju voljena osoba, zanimljiv i dobro plaćen posao, luksuzna kola, lepa kuća. Sve ono što uhvati i zadrži pogled Strelca, pre ili kasnije će pripasti njemu.

Ljudi ovog znaka su čvrsto uvereni da ništa nije nemoguće za njih. Ova vera im pomaže da pokrenu planine i da postignu ciljeve, a to za druge likove izgleda nedostižno.

Takva sreća u životu čini Strelca veoma velikodušnim i pozitivnim znakom. Njegov odnos sa drugima nikada neće biti pun zavisti, praznih uvreda ili zlonameran.

Jedino što ponekad iritira one koji žive u njihovoj blizini je osećaj za avanturama i nespremnost da sede mirno i spokojno. Oni žele da vide i nauče sve.

Strelac je uvek opsednut novim idejama, ali ih retko izlaže dok nema logičan zaključak. Uspeh im obezbeđuje dobro razvijena intuicija, koja retko ne uspeva Strelcu. On je lukav i zapaža vrlo dobro.

Treba uvek saslušati mišljenje koje će izraziti Strelac, jer po pravilu, ono je nepogrešivo. Vidi kroz ljude i ne smatra da treba da sakrije svoj stav prema njima i izrazi svoje mišljenje, ne osvrćući se na bilo šta drugo.

Iako su društveni po prirodi, oni su često prepušteni sami sebi. Oni se odlikuju idealizmom, pa ih čak i frustracije neće naterati da promene svoj optimističan pogled na život. Ovo verovanje u dobro ih obično nagrađuje velikodušno, jer su Strelčevi pravi srećnici u životu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com