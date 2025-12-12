Biće para kao salate, ali samo za one koje je sudbina odabrala.

Za ova 2 znaka horoskopa biće para k’o salate – konačno ih sreća prati pred Novu godinu.

Zašto nekim ljudima novac uvek nekako sam padne u krilo, dok drugi moraju da se muče i natežu sa svakim dinarom?

Pred Novu godinu, kosmički vetrovi se okreću u korist dva znaka. Nema ništa bolje kada sudbina odluči da nekome „odvrene slavinu”, jer tada priče postaju življe, svetlije i naravno – ljudske.

Jarac i Devica ulaze u period u kojem će para biti k’o salate. To su oni trenuci kada sve ono što ste godinama radili najzad počinje da se vraća. Ako ste jedan od ova dva znaka, samo se setite koliko ste puta mislili: “Čoveče, pa kad će više da krene?” E, pa – sad kreće.

Jarac uvek prvi oseti blagi talas prosperiteta. Kao da im neko sklanja prepreke jednu po jednu. Dolaze nova zaduženja, ali ovog puta – dobro plaćena. Biće tu i poneka šansa koju možda na prvi pogled nećete prepoznati kao vrednu, ali verujte, isplatiće se.

Devica ulaze u svoju malu finansijsku renesansu. Uvek štedljive, oprezne, pedantne – konačno će moći da udahnu. Možda čak i da se počaste bez griže savesti. Projekti koje su gurale u tišini sada im donose rezultate. A što je najbolje – novac ne dolazi kroz haos, nego kroz mir, stabilnost i pametne odluke.

Ipak, ne trošite prvi nalet sreće na sitnice koje će vas sutra ostaviti praznih džepova. Napravite svoj mini fond – čak i ako je simboličan. Novac voli kuću u kojoj se poštuje.

Ako pripadate jednom od ova dva znaka, samo se nasmejte i prihvatite. Ima perioda kad se trpi i kad se skuplja prašina, ali ima i trenutaka kada vas život počasti. A ovo je baš takav trenutak.

Uživajte – zaslužili ste.

