Sreća dolazi za one na koje gleda sudbina i želja im se ispunjava.

Za ova 2 znaka horoskopa sudbina sprema veliko čudo – vodi ih ka sreći i ispunjenju svih želja.

Nekad se stvari i ne pomeraju silom, već same od sebe. Kao da neko tamo gore tiho sklapa kockice. Ako ste se poslednjih meseci pitali ima li sav trud ikakvog smisla, odgovor je – da. I to vrlo u vrlo konkretnoj formi.

Sudbina sprema veliko čudo za Raka i Jarca, a put kojim ih vodi ima miris sreće, olakšanja i ostvarenih želja.

Rak – srce konačno dolazi na red

Rakovi su dugo davali više nego što su dobijali. Znam nekoliko njih koji su uvek bili rame za plakanje, ali kad je njima trebalo – tišina. E, to se menja. Sudbina sada vraća dug kroz ljubav, porodičnu harmoniju i emotivno ispunjenje. Neočekivan razgovor, poruka ili susret može pokrenuti lavinu lepih događaja. Nemojte se povlačiti iz straha da ćete opet biti povređeni. Ovo je trenutak kada se iskrenost isplati. Recite šta želite, jasno i bez uvijanja.

Jarac – nagrada za strpljenje

Jarčevi često nose ceo svet na leđima. Rad, odgovornost, planovi… i retko ko vidi koliko ih to košta. Sudbina sada odlučuje da ih rastereti. Dolazi prilika koja menja finansijsku sliku ili donosi priznanje koje dugo čekaju. Nije slučajno, sve je zarađeno. Prestanite da sumnjate u sebe u poslednjem trenutku. Ako vam se otvaraju vrata, uđite. Ne razmišljajte previše.

A šta je zajedničko ova dva znaka?

Oba su učila lekcije na teži način. Zato čudo koje dolazi neće biti prolazna sreća, već stabilna promena. Da li će sve biti savršeno? Neće. Ali biće – vaše.

Šta biste uradili kad biste znali da ne možete da pogrešite? Upravo tako vas sudbina sada gura. I ovaj put, vodi vas tačno tamo gde treba.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com