Za ova 3 horoskopska znaka astrolozi kažu da su najveći egoisti: Teško ćete s njima izaći na kraj!

U astrologiji, neki horoskopski znakovi imaju izraženu potrebu za dominacijom, priznanjem i kontrolom, što ih često čini egocentričnim ili teškim za saradnju. Egoističnim ljudima je najvažnije da udovolje sebi.

Astrolog Alis Alta ima odgovor na pitanje koji su horoskopski znakovi najgori po tom pitanju.

Ovan: Prvo ja

Ovan ima stav prvo ja, pa onda svi ostali. Osobe rođene u ovom znaku znaju često da pretpostave da i druge osobe žele ono što i oni. Donose zaključke na temelju ličnih preferencija. Osim toga, vrlo su nestrpljivi, pa ako negde postoji red za ulazak, bez problema će „ukrasti“ nekome mesto.

Lav: Uvek u centru

Lav ima potrebu da bude uvek u centru pažnje i stalno se trudi da ima najbolju odeću, najsmešniju priču i što lepše uređen dom.

– Oni su skloni da stavljaju svoje želje i interese na prvo mesto, jer jednostavno ne shvataju zašto bi se trebalo zadovoljiti nečim manjim – kaže astrolog. Žive kao da su predodređeni da se svet „vrti oko njih“, prenosi Index.

Bik: Izgled mu važniji od pomaganja drugima

Bikovi su poznati po svojoj tvrdoglavosti.

– Bik ima krute principe, što ponekad dobro dođe, ali može i da se učini da deluje i nepopustljivo – napominje astrolog. Bik je svestan važnosti slike o njemu, pa mu je izgled ponekad važniji od, recimo, pomaganja prijatelju u nevolji. Srećom, ima i nesebičnu osobinu, posebno kada je u pitanju ljubav.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com