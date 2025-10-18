Za ova 3 znaka horoskopa stižu mnogo bolja vremena: Problemi ostaju iza njih do kraja oktobra

Umesto prepreka, pred njima su nove šanse, stabilnost i osećaj da život konačno dolazi na svoje mesto. Ovo je trenutak da veruju sebi i hrabro zakorače u novu fazu.

Astrolozi najavljuju da će pojedini horoskopski znaci konačno osetiti olakšanje nakon dugog perioda izazova. Do kraja oktobra otvara im se nova faza života u kojoj će dominirati nada, optimizam i prilike za napredak.

Ovan — novi početak na vidiku

Za Ovnove dolazi trenutak kada se prepreke povlače i otvaraju vrata ka novim mogućnostima. Njihova prirodna energija i odlučnost pomažu im da prevaziđu sve što je ostalo iza njih. Pred njima je period u kojem mogu hrabro da krenu ispočetka, kako u karijeri, tako i u ljubavi.

Bik — stabilnost i mir

Bikovi su dugo osećali pritisak i napetost, ali sada ulaze u fazu smirenja. Njihova upornost i strpljenje konačno donose rezultate. Do kraja ovog perioda očekuje ih harmonija i sigurnost, baš ono čemu su težili. Biće u prilici da uživaju u plodovima svog rada.

Devica — oslobađanje od briga

Device su sklone samokritici i preteranom analiziranju, ali pred njima je vreme kada će se osećati rasterećenije. Strahovi i sumnje polako nestaju, a njihova analitičnost sada im pomaže da izbegnu greške iz prošlosti. Ulaze u fazu unutrašnjeg mira i inspiracije.

