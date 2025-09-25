Za ova 3 znaka konačno se doživljavaju lepe stvari: Univerzum im pomaže na putu nade i sreće!

25. septembra 2025. godine, tri horoskopska znaka doživljavaju nadu koju nisu osećali neko vreme.
Današnji dan nam pokazuje da čak i najmanji koraci napred mogu stvoriti trajne promene, posebno kada se krećemo sa iskrenošću i namerom. Tranziti rastućeg polumeseca su usmereni na izgradnju zamaha koji vodi negde posebno.
Tri horoskopska znaka će osetiti talas nade, niotkuda. Život počinje da se oseća mnogo bolje tokom rastućeg polumeseca u Škorpiji, jer primećujemo da je naš sopstveni napredak postao vidljiv i inspirativan. Osećamo podršku univerzuma i to nam ide u prilog.
1. Rak: Teret postaje lakši
Možete danas primetiti da teret svega što ste nosili sa sobom počinje da se otapa. Zamenjuje ga oprezni optimizam. To je dobro i u redu je što oklevate oko toga.
Ova lunarna faza vam pomaže da se ponovo povežete sa svojom unutrašnjom snagom. Tokom rastućeg polumeseca, otkrićete da vam je mnogo lakše da se držite plana i održite tu svoju neverovatnu otpornost. Život počinje da se oseća bolje jer konačno sebi dajete dozvolu da verujete u svetlije dane.
Poruka ovog dana je poverenje u ideju da, ti to možeš. Čak su i najmanja poboljšanja znaci da se krećeš ka boljoj budućnosti. Univerzum vam pokazuje da se isceljenje dešava, upravo sada.
2. Lav: Ponovo vam se javlja energija
Za vas, rastući polumesec u Škorpiji baca svetlo na vaš osećaj svrhe. 25. septembra možete se osećati ponovo energično, kao da ste konačno u stanju da se oslobodite nedavnih frustracija.
Ova lunarna faza donosi intenzitet vašim željama i podseća vas da se najbolje stvari dešavaju kada ste verni sebi. Imate bistar um i srce puno nade. To je dobar recept za sreću.
Život se sada poboljšava jer ste spremni da ponovo verujete sebi. Imate tu obnovljenu snagu i odlučnost i vidite da su neuspesi iz prošlosti bili samo stepenice do ovog trenutka.
3. Vodolija: Želja za promenom
Tranzit Meseca u Škorpiji budi vašu želju za promenom. 25. septembra, faza rastućeg polumeseca otvara prozor mogućnosti i pokazuje vam da transformacija ne mora biti preplavljujuća.
Dovoljan je samo jedan inspirisan korak i osećate se kao da možete osvojiti svet! Ponovo se osećate srećno i puno nade, a ova vrsta lunarne energije vam pomaže da oslobodite sumnju i oslonite se na poverenje.
Univerzum potvrđuje da ste spremni da krenete napred i spreman je da podrži vaše napore. Samo nastavite sa dobrim radom.
(YourTango)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com