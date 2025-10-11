Za ova 4 znaka počinje razdoblje sreće i izobilja, konačno ostavljaju sav haos iza sebe i vraćaju se u normalan život

Blizanci, Rak, Vodolija i Ribe privlače veliko obilje i sreću u subotu, 11. oktobra 2025. godine.
Mesec se konačno oslobađa od Urana, planete haosa, dok su oba u znaku Blizanaca. Mentalno potresenje koje su ova četiri astrološka znaka možda osećala do juče konačno će se završiti, a jasnoća će se konačno vratiti.
Ne možete privući obilje ili sreću kada vam nedostaje jasnoća jer niste sigurni na šta da se najviše fokusirate. Vreme je da se podesite na svoje emocije sa najvišim nivoom specifičnosti i blokirate spoljašnju buku koja vas sprečava da opažate ono što treba da znate. Pred vašim očima od danas neće biti više neizvesnosti.
1. Blizanci – napravite plan
Od danas ćete privući veliko obilje i sreću, što će biti veoma lično. Možda ste bili nesigurni u kom pravcu da krenete svoj život. Ponekad je bilo zbunjujuće svesti sav svoj ogroman broj interesovanja na jednu fokusnu tačku. Uran je malo potresao stvari za vas ranije ove nedelje, a danas jasnoća otkriva najvredniju opciju. Sada možete laserski da se usmerite sa ekstremnim fokusom.
Najbolje stvari koje danas možete da uradite uključuju kreiranje izjave o misiji. Zapišite jednu stvar koju želite da postignete. Napravite plan! Nosite crveno za moć.
2. Rak – rešite se negativne energije
Danas ćete privući veliko obilje i sreću, što će uključivati vašu prošlost. Morate da se rešite negativne energije. Prošlost može biti inhibitor ako joj dozvolite da apsorbuje svu vašu pažnju ili zahteva vaše resurse. Ako je negativna, onda ćete se osećati loše, a to takođe šalje pogrešan signal univerzumu. To kaže da niste spremni i da se osećate nesrećno.
Moćnici neće pokušati da vam dokažu da niste u pravu. Na vama je da se potrudite da shvatite sreću koju dobijate kada dođe obilje. Morate da odlučite da će vam ono što želite doći. Danas stvorite jasan put da pozitivna energija teče u vaš život. Nosite crno da biste sprečili lošu sreću.
3. Vodolija – promenite shvatanja o romantici
Privući ćete veliko obilje i sreću danas, što će uključivati ljubav. Jedno je čeznuti za ljubavlju u privatnosti, ali reći da vam ne treba ili da ste srećni bez nje je sasvim drugo. Ne želite da pošaljete dvoličnu poruku univerzumu.
Možda ćete morati da promenite svoja shvatanja o tome šta romantika može doneti u vaš život. Da li želite vezu? Onda recite da želite. Ako ćete se zaljubiti, zašto to ne biste priznali? Možete privući ono što želite u svoj život, čak i ako je to ono što niste imali u prošlosti. Da biste privukli ljubav i romantiku, nosite ružičasto da biste povećali svoju sreću.
4. Ribe – porodica vam pomaže
Privući ćete veliko obilje i sreću 11. oktobra, posebno u svom domu i porodičnom životu. Porodica vam pomaže da u svoj život privučete stvari koje najviše želite da istražite. Kada se osećate voljeno i podržano, vaša hrabrost raste i veća je verovatnoća da ćete rizikovati.
Odlučićete da je u redu ne uspeti jer imate ljude koji vas čuvaju. Vaša sigurnost ne nedostaje. Danas ćete želeti da razgovarate o svojim planovima sa porodicom kako biste podelili šta imate na umu. Zatražite pomoć. Kako vam mogu pokazati podršku? Recite to.
