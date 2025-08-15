Za ovaj znak kažu da je hladnokrvni manipulator: Voli dok ne dobije ono što želi, a onda vas surovo odbacuje

Arogantni, ljubomorni i njihove reči često umeju da zabole

To što je neko prijatne spoljašnjosti, ne mora da znači da je i dobra osoba, odnosno lep iznutra. Postoje ljudi koji su prilično atraktivni, lepi, zgodni, međutim u ophođenju prema ostalima nisu najsjajniji. Oni se koriste raznim mehanizmima kako bi dobili ono što žele, a kada dođu do svog cilja zaboraviće da postojite.

Ako je suditi prema rasporedu zvezda, pojedini horoskopski znaci se izdvajaju kao oni koji bi mogli da vas prevedu žedne preko vode, a da to ni ne primetite dok ne bude kasno.

Sudeći prema Zodijaku, najčešće se rađaju u ovim horoskopskim znacima:

1. Vodolija

Fizički, Vodolije su veoma prijatne spoljašnosti. I ne samo to – često oduzimaju dah i važe za najlepši horoskopski znak. Međutim, njihova fizička pojava često može biti u potpunoj suprotnosti sa njihovim osobinama.

Za Vodolije važi da su „prevare“ od ljudi. Pojedini pripadnici ovog horoskopskog znaka će vas voleti samo dok ne dobiju ono što žele, a onda će se povući i sebično vas ostaviti da se pitate šta je pošlo po zlu.

Oni oštriji za Vodolije kažu da umesto srca imaju grumen uglja.

2. Lav

Za Lavove važi da su, iako ne svi fizički lepi, prilično atraktivni, da privlače pažnju gde god da se pojave, da su duhoviti i puni samopouzdanja. Ovo za pojedine pripadnike ovog horoskopskog znaka može biti samo maska za ono što se krije u njima samima. Kada hoće da dobiju nešto od vas, neće štedeti na svom šarmu.

Pojedini Lavovi su arogantni, ljubomorni i njihove reči često umeju da zabole.

Baš kao i Vodolije, i Lavovi su svesni svog lošeg ponašanja, ali su odlučni da ga ne menjaju. Dok je za Vodoliju to odraz čiste lenjosti, za Lavove je to samo zbog arogancije i toga što misle da su oni uvek u pravu.

3. Jarac

Ako zamislite nekoga ko odbija da prašta, svet vidi crno, prilično je hladan i nema želju da se menja, teško da ćete pomisliti da je to sjajna osoba.

Ovo su česte osobine kod pojedinih pripadnika ovog horoskopskog znaka.

Kada žele nešto da dobiju od vas, neprimetno će vas uvući u svoj hladni i mračni svet, a onda vas ostaviti zbunjene u njemu.

4. Devica

Najbolja i istovremeno najgora osobina ovog horoskopskog znala je to što su analitični i kritičari do srži.

Device su veoma inteligentne i ako žele da vas nadmudre to će i uraditi. Svoju inteligenciju koriste na mnogo načina, uvek donose ispravne odluke i unapred planiraju svaki sledeći korak.

5. Blizanci

Blizanci su veoma prevrtljive osobe, za njih važi da su dve osobe u jednoj i da to kako će se ophoditi prema vama, zavisi u kojoj su ulozi tog dana. Kada im je nešto potrebno od vas aktiviraće onu bolju sgtranu svoje ličnosti.

Veoma je teško pratiti promene koje se događaju u raspoloženju Blizanaca. Oni su poput klatna i ne mogu dugo da budu na jednom mestu.

Blizanci vole da krše zakone i organičenja, a u isto vreme vrlo spretno da se izvuku i izbegnu odgovornost, čak i u najekstremnijim situacijama, kada se čini da su konačno upali u klopku iz koje neće moći da se izmigolje.

