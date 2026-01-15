Za tri horoskopska znaka sve se menja: Oslobađaju se svega što ih guši, ulaze u novu eru života!

Tri znaka ulaze u novu eru života, sada je vreme za izgradnju na čvrstim temeljima i poverenje u sopstvenu procenu.

Vreme je…Počevši od 14. januara 2026. godine, tri horoskopska znaka ušla su u novu, obilnu eru života.

Astrološki tranzit Merkura u opoziciji sa Jupiterom ističe neravnotežu između očekivanja i stvarnosti, pokazujući gde su planovi bili previše raspršeni ili obećanja nerealna za dugoročni napredak.

Ovi astrološki uticaji podstiču mudrije donošenje odluka jer otkrivaju šta je dugoročno održivo. To stvara priliku za planiranje budućeg obilja na osnovu realnih spoznaja. Pomenuti horoskopski znakovi ulaze u stabilniju fazu, oslobađajući se veza sa nestabilnošću koje su donosile nervozu.

Sada je vreme za izgradnju na čvrstim temeljima i poverenje u sopstvenu procenu.

Bik

Tranzit Merkura u opoziciji sa Jupiterom Bikovima će razotkriti gde su se previše iscrpljivali. Dana 14. januara postaće im jasno koje su ih obaveze iscrpele i gde treba da uspore. Za njih obilje počinje pojednostavljivanjem, a prepoznavanje onoga što ne funkcioniše prvi je korak.

Nakon što uklone višak obaveza i izvore stresa, život će im se ponovo činiti lakšim za upravljanje i punim nade, što im omogućava ulazak u novu eru obilja.

Vaga

Za Vage, 14. januar označava prekretnicu u pristupu ravnoteži. Merkur u opoziciji sa Jupiterom otkriva im da je neprestano udovoljavanje drugima imalo visoku ličnu cenu. Njihova nova era obilja započinje postavljanjem granica i povratkom sopstvenim potrebama.

Iako i dalje mogu biti ljubazne, više ne moraju ići preko svojih mogućnosti kako bi zadovoljile druge. Došlo je vreme da Vage daju prioritet sebi

Strelac

Ovo astrološko poravnanje podstiče Strelčeve da uspore, a 14. januara konačno će razumeti zašto. Merkur u opoziciji sa Jupiterom pokazuje im da je previše otvorenih prilika i započetih projekata sprečavalo stvarni napredak.

Iako uživaju u obavljanju više stvari odjednom, retko šta dovrše. Obilje za njih dolazi kroz fokus. Posvećivanje jednom putu, umesto istovremenog razmatranja mnogih mogućnosti, ključ je za ostvarenje napretka.

