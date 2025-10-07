Zaglavljeni u zoni komfora: Tri znaka Zodijaka koja najteže podnose promene

Predstavljeni znaci snažno cene rutinu i stabilnost, zbog čega svaka veća promena deluje neprijatno i ponekad bolno.

Astrolozi naglašavaju da su Device, Bik i Rak naročito skloni da se drže poznatog i izbegavaju neizvesnost.

Devica — planiranje umesto spontanosti

Device vole da planiraju i osećaju se sigurnije kada imaju kontrolu nad detaljima; kad sve isplanirano isklizne iz ruku, teško prihvataju novu realnost i treba im podsetnik da ponekad otpuštanje kontrole olakšava prilagođavanje.

Bik — mir i postepene promene

Bikovi biraju stabilnost i tišinu, pa i manje promene mogu izgledati kao velika prekretnica; stručnjaci savetuju da menjate jednu stvar odjednom i vraćate se aktivnostima koje vam donose unutrašnji mir kako biste lakše prebrodili tranziciju.

Rak — emocije koje vraćaju u prošlost

Rakovi su sentimentalni i skloni ruminaciji, što ih ponekad drži vezanima za prošlost i otežava prihvatanje novih razvojnih faza; ključ je podsećati se da živite u sadašnjosti i fokusirati se na pozitivne aspekte trenutnog život

