Zaista veliku sreću i neverovatne prilike imaće 3 znaka tokom cele naredne nedelje

Tri horoskopska znaka doživljavaju zaista veliku sreću cele nedelje, od 30. marta do 5. aprila 2026. Ne zato što razumeju planove univerzuma, već zato što se ove nedelje otvaraju za njihovo vođstvo.

Nedelja počinje srećnom i uzemljenom energijom jer Venera ulazi u Bika 30. marta. Venera je planeta ljubavi i smatra se srećnom planetom. U Biku je ova energija i praktična i luksuzna. Omogućava vam da primite nagrade bez odustajanja od procesa. Ovaj osećaj ravnoteže nastavlja se tokom cele nedelje dok pun Mesec u Vagi izlazi 1. aprila, dovodeći do realizacije ciklus koji je započeo mladim Mesecom u ovom astrološkom znaku 21. oktobra 2025. godine.

Vagama i Bikom vlada Venera, a ovi astrološki znaci se oslanjaju na mirnu energiju ove planete kako bi privukli zaista veliku sreću tokom cele nedelje.

1. Vodolija – potražite sreću u sebi

Sreća koju tražite nalazi se u vama, Vodoliji. Pun Mesec u Vagi 1. aprila ističe važnost veza i emocionalnog ispunjenja. To ne znači da ne privlačite veće bogatstvo ili nove mogućnosti. Samo je to kako se osećate i ko vas okružuje ono što vam donosi najveći izvor sreće.

Vaga upravlja svim stvarima vezanim za sreću, ali vam takođe pomaže da vidite da je sreća zaista sve u vašem načinu razmišljanja. Ovo je zamišljena nedelja za povezivanje sa drugima. Fokusirajte se na veze koje vas okružuju, bilo da se radi o romantičnom partneru, kolegama, prijateljima ili porodici. Možda ćete sarađivati na novom projektu ili planirati bekstvo sa prijateljima.

Iako vam je potrebna sloboda u životu i često jurite profesionalni uspeh, vaši odnosi i veze donose najveći izvor obilja i sreće ove nedelje.

2. Devica – prilagodite se promenama

Verujte sebi u svemu, Device. Počevši od 30. marta, Venera u Biku je pozitivna i korisna energija koja pomaže u donošenju novih mogućnosti i većeg obilja. Međutim, ona takođe donosi veći intenzitet, posebno zato što Uran završava svoj ciklus u Biku i sprema se da pređe u Blizance 25. aprila.

Uran je prvi put ušao u Bika 2018. godine, učeći vas da se prilagodite promenama. Ovo je bilo neophodno, jer retko je vaš plan i sudbina koju vam univerzum sprema. Sa Uranom koji provodi poslednjih nekoliko nedelja u ovom zemljanom znaku, mnogo toga se dešava. To može uključivati preseljenje, nove karijerne opcije, promenu statusa u vezi ili donošenje važnih životnih odluka.

Venera u Biku tokom ovog vremena pomaže da ojačate i zasladite sve što radite. Bezbedno je verovati sebi i svojoj intuiciji dok ulazite u jedno od najsrećnijih vremena koje ste imali poslednjih godina.

3. Škorpija – vi ste najsrećniji znak sledeće nedelje

Sve je moguće ove nedelje, Škorpije. Sa Jupiterom sada direktno u Raku, vi ste najsrećniji znak u zodijaku. Život je sve samo ne dosadan ili rutinski ove nedelje, posebno kada Merkur u Ribama pravi trigon sa Jupiterom u Raku 3. aprila, podstičući vas da iskoristite kreativnu priliku.

Iako je na vama da stvorite sreću koju tražite, ova pozitivna energija svakako pomaže. Merkur u Ribama predstavlja neočekivanu ponudu ili korišćenje oblika komunikacije, poput društvenih medija ili pisanja, koji privlači veći uspeh u vaš život. Kada se susretne sa energijom Jupitera, otvara nova vrata koja su namenjena vama.

Nastavljate da privlačite zaista veliku sreću, srećne prilike i trenutke u narednih nekoliko meseci, zato dozvolite sebi da sanjate velike snove i recite da svemu ka čemu vas univerzum vodi.

(Krstarica/YourTango)

