Zakon privlačnosti donosi im velike pare, 4 znaka privlače danas veliku sreću i izobilje, mogu da se obogate u trenu!

Zakon privlačnosti u punoj snazi danas privlači obilje i sreću za Škorpiju, Bika, Lava i Vodoliju. Mesec u konjunkciji sa Crnim Mesecom Lilit donosi snažan rast za ove astrološke znake u četvrtak, 13. novembra 2025. godine.
Crni Mesec Lilit predstavlja najmračnije želje srca, i kada je u konjunkciji sa Mesecom u praktičnoj Devici, rađa se mešavina njihovih energija. Poroci postaju alati za manifestaciju i pojavljuje se potencijal da ono što dobijete iskoristite za veće dobro.
Želja za više od onoga što imate zahteva izvesno mentalno prilagođavanje, posebno ako ste naučeni da verujete da je traženje bogatstva pohlepno.
Morate da radite svoj „sezonski posao“ i da prepoznate da opsednutost napornim radom ili samousavršavanjem nije osobina protiv koje se treba boriti, već je treba prihvatiti i posmatrati kao pozitivan aspekt vaše ličnosti ili karaktera.
Nema ništa loše u tome da sebe vidite kao super uspešnog. Kada imate više novca nego što vam je potrebno, možete pomoći drugima ili stvoriti situacije koje podižu ljude u vašem životu na viši nivo.
Ova četiri astrološka znaka su spremna da privuku tu vrstu sreće i obilja u svoje živote.
1. Škorpija – Zakon privlačnosti daje vam bogatstvo i moć
Puštanje potrebe da radite stvari sami i budete deo grupe koja želi da uspe je ključno za privlačenje obilja i sreće u četvrtak. Mračna osećanja pomešana sa željom, strašću i kontrolom nisu vam strana. Dakle, ako bilo koji horoskopski znak može postati gospodar nad njima, to ste vi.
Vama vladaju dve planete koje su obe veoma jake i žestoko kontrolišuće energije: Pluton i Mars. Ne možete a da ne želite da držite sve karte u rukama.
Kontrolišete? Po prirodi, da. Želite da uskratite mogućnosti za partnerstvo sa drugima? Ne, ali imate svoje uslove.
Dakle, tokom konjunkcije Meseca u Devici sa tranzitom Crnog Meseca Lilit, imate otvoren prozor mogućnosti za vas. Pozvani ste na ono što vam je prirodno kada pokušavate da shvatite šta drugi žele — da zavirite pod svoju kožu i pronađete svoje ranjivosti.
Trik za privlačenje obilja i sreće danas biće u tome da tako dobro znate šta vam nedostaje da kada sretnete nekoga ko ima potencijal da vas upotpuni, dozvolite mu. Sinergetska energija će biti toliko moćna da ne samo da koristite Zakon privlačnosti da biste stekli bogatstvo, već će vam doći i moć.
2. Bik – strast kao deo budućnosti
Privući ćete veliko obilje i sreću 13. novembra tako što ćete romantično usmeriti svoje želje i videti svoje strasti kao deo veoma prosperitetne budućnosti. Po prirodi ste stoik. Vaša zemljana energija je utemeljena, čvrsta i predvidljiva. Volite da znate šta da očekujete. Uživate u tome da vam je dan završen bez drame.
Za vas, to je ono što dobar život treba da podrazumeva. Pa ipak, kada je u pitanju privlačenje bilo čega, morate biti spremni da prihvatite poremećaj statusa kvo. Strast može imati potencijal da postane neobuzdana energija, pa je možete smiriti pre nego što vam preuzme srce. Danas, međutim, put ka rastu je da pustite da žar postane vatreniji plamen.
Moraćete da vidite vrednost u tome da dozvolite ljubavi prema onome što želite da se uvuče pod kožu. Nije loše zaista želeti da posedujete obilje ili sreću koju žudite. Dakle, ovog četvrtka bi vam možda bilo prikladno da pustite da se ta vrućina romantike dogodi i vidite kako to poboljšava vašu težnju ka bogatstvu, ne kao praktičan čin, već kao strastveni projekat.
3. Lav – pustite ego, potražite pomoć i obogatićete se
Privući ćete veliko obilje i sreću 13. novembra ulaganjem u lične mogućnosti za izgradnju bogatstva. Ako će neko ulagati u vašu budućnost, to morate biti vi. Ali možda ćete se osećati previše ponosno da biste zatražili pomoć koja vam je potrebna da biste razumeli promene koje se dešavaju u svetu.
Potrebno je mnogo hrabrosti da priznate da se osećate preplavljeno ogromnom količinom informacija dostupnih na mreži. Razmislite o tome šta želite više od svega drugog na svetu. To je da budete uspešni, zar ne? Onda, sve što treba da uradite danas je da napravite prvi korak i pustite svoj ega. Traženje pomoći od nekoga ko je stručnjak u toj oblasti je dobro mesto za početak.
4. Vodolija – danas koristite resurse drugih za obilje i sreću
Privući ćete obilje i sreću 13. novembra koristeći resurse koji su vam dostupni od drugih. Saturn je vaša vladajuća planeta, a njegova reputacija je da oduzima igračke ili ono što deluje neozbiljno. Zato se ponekad borite sa mentalitetom oskudice.
Privući ćete samo ono što je namenjeno vama, i to će napraviti prostor za više u vašem životu i u životima ljudi oko vas. Kada imate, dajete i velikodušni ste. Zato, pitajte. Obilje vas čeka.
(Krstarica/YourTango)
