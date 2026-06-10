Zapisano je koliko ćete živeti: Jedan znak je apsolutni rekorder po dugovečnosti, a drugom je namenjen kraći životni put

Zapisana dužina života prema horoskopu otkriva mnogo. Saznajte koji je znak rekorder po dugovečnosti, a kome je zapisan kraći životni put.

Još od davnina ljudi su verovali da su zvezde ispisale sudbinu svakog od nas, a astrolozi tvrde da se među tim zapisima krije i dužina života prema horoskopu.

Dok neki znaci od rođenja nose energiju vitalnosti i dugovečnosti, drugima su zvezde namenile nešto izazovniji životni put.

Da li je vaša sudbina već zacrtana u kosmičkim mapama i ko su znaci koji će, prema astrološkim proračunima, najduže koračati kroz život, otkrivamo u nastavku.

Ovan: Manje gasa, duži vek

Ovan često „sagori“ zbog konstantnog adrenalina i stresa. Srce i visok pritisak su vaše slabe tačke. Lek: Usporite. Vaša karma je povezana sa brzinom – usporavanje vam bukvalno produžava život.

Bik: Umerenost je ključ

Instinktivno volite kvalitet, što vas vodi ka dugovečnosti. Glavna opasnost su teška hrana i šećer koji opterećuju krvne sudove. Lek: Hedonizam da, ali uz umerenost.

Blizanci: Čuvajte pluća

Mladost duha vam dodaje godine, ali nervoza vas troši. Najviše pažnje posvetite plućima i nervnom sistemu. Lek: San i čist vazduh su za vas važniji od bilo kog leka.

Rak: Emocije ne držite u sebi

Vaše zdravlje je direktno povezano sa stomakom. Rak doživljava stotu kada prestane da „guta“ probleme i stare rane. Lek: Srećan dom je vaša polisa životnog osiguranja.

Lav: Naučite da delegirate

Imate lavlju vitalnost, ali vas ponos tera preko granica. Srce je vaš najosetljiviji organ. Lek: Manje dokazivanja drugima, a više uživanja u hladovini.

Devica: Ostavite brige

Rekorderi ste u brizi o sebi, ali vas hipohondrija i analiziranje sitnica troše iznutra. Lek: Opustite mozak. Što manje analizirate, živećete duže i kvalitetnije.

Vaga: Balans je spas

Loši odnosi vas fizički bole. Bubrezi i donji deo leđa su tačke koje morate paziti. Lek: Harmonija u braku i dosta vode – to je vaša formula za starost.

Škorpija: Oprost je eliksir

Imate čudesnu sposobnost regeneracije, ali mračne misli i ljubomora „jedu“ vašu vitalnost. Lek: Oprost. Kada oprostite, vaše telo dobija snagu koja prkosi godinama.

Strelac: U pokretu je spas

Ljubimac ste sudbine, ali jetra i butine traže oprez. Lek: Dokle god imate cilj i kretanje ispred sebe, vaša životna energija neće presušiti.

Jarac: Što stariji, to jači

Apsolutni pobednik! Vaš organizam se godinama čeliči. Lek: Nastavite sa svojom disciplinom – ona vam donosi starost koju niko drugi ne može da isprati.

Vodolija: Um koji ne stari

Vodolija živi dugo ako ostane mentalno aktivna i okružena prijateljima. Slaba tačka vam je cirkulacija. Lek: Obavezne šetnje i masaže.

Ribe: Bežite u maštu

Često patite od tegoba „iz glave“. Vaša osetljivost zahteva mir. Lek: Vera, umetnost i boravak pored vode su vaši najbolji saveznici za dug i spokojan život.

Šta određuje koliko ćete živeti?

Dužina života u astrologiji se ne gleda samo kroz Sunčev znak, već i kroz šestu kuću zdravlja.

Bitno je da proverite gde vam se nalazi Mars, jer on pokazuje koliku snagu imate za životnu borbu.

Umerenost je uvek ključ, naročito za znake koji su skloni da se troše na nebitne ljude.

Koji znaci Zodijaka najduže žive u Srbiji?

Naša istraživanja pokazuju da na Balkanu Bikovi i Device drže rekorde u dugovečnosti.

To je zbog njihove ljubavi prema domaćoj hrani i sposobnosti da se povežu sa zemljom i prirodom.

Zdrav san i manje nerviranja oko politike su njihovi tajni recepti za dugačak vek.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com