Zapisano je koliko ćete živeti: Jedan znak je rekorder po dugovečnosti, a drugom preti karma preranog odlaska

Saznajte koliko ćete živeti prema vašem znaku. Otkrivamo ko je rekorder po dugovečnosti, a ko mora da pazi na karmu i zdravlje.

Pitanje koliko ćete živeti često zavisi od zvezda pod kojima ste rođeni i energije koju nosite kroz život.

Neki znaci jednostavno znaju kako da štede snagu, dok se drugi troše kao sveća na vetru.

Pogledajte šta horoskop predviđa za vašu dugovečnost i na šta svaki znak mora da obrati pažnju.

Ovan: Brz život troši srce

Ovan često sagori pre vremena jer živi pod konstantnim adrenalinom i stresom.

Da biste doživeli duboku starost, morate naučiti da kontrolišete bes i visok pritisak koji vam je slaba tačka.

Vaša karma je povezana sa brzinom, pa je usporavanje bukvalno lek koji vam produžava vek.

Bik: Snaga dolazi iz prirode

Bik je poznat po dugovečnosti jer instinktivno voli kvalitetnu hranu i miran tempo života.

Glavna opasnost mu je preterivanje u masnim jelima i šećeru, što može opteretiti krvne sudove.

Umerenost u hedonizmu je jedini uslov da ovaj znak dočeka pozne godine u punoj snazi.

Blizanci: Mladost duha pobeđuje godine

Blizanci ostaju deca u duši do samog kraja, a ta vedrina im često dodaje decenije života.

Najviše treba da čuvaju pluća i nervni sistem, jer ih nemir može fizički iscrpeti.

Redovan san i čist vazduh su za vas važniji od bilo kakvih vitamina ili lekova.

Rak: Emocije su vaš štit ili otrov

Rak može doživeti stotu ako nauči da ne drži sve porodične probleme i stare rane u sebi.

Vaše zdravlje je direktno povezano sa stomakom i grudima, koji prvi stradaju kada ste tužni.

Srećna porodica i miran dom su vaša polisa osiguranja za dug i zdrav život.

Lav: Srce lava traži odmor

Lav ima neverovatnu vitalnost, ali ga ponos često tera da radi i kada mu telo kaže da stane.

Srce je vaš najosetljiviji organ, pa su redovne kontrole i manje dokazivanja drugima ključ uspeha.

Kraljevska starost vas čeka ako naučite da delegirate obaveze i više uživate u hladovini.

Devica: Disciplina koja pobeđuje vreme

Devica je rekorder u brizi o svom telu, pa često nadživi sve ostale zahvaljujući rutini.

Ipak, preterana briga o sitnicama i hipohondrija mogu vam narušiti unutrašnji mir i odrediti koliko ćete živeti.

Ako opustite mozak i prestanete da analizirate svaku promenu na koži, živećete dugo i kvalitetno.

Vaga: Balans kao recept za dugovečnost

Vaga živi dugo samo ako pronađe emotivnu ravnotežu, jer je loš odnos za njih fizički bolan.

Bubrezi i donji deo leđa su tačke na koje morate paziti tokom celog života.

Dosta vode i harmoničan brak su vaša tajna formula za duboku i lepu starost.

Škorpija: Moć regeneracije iz pepela

Škorpija poseduje čudesnu sposobnost da se oporavi od bolesti koje bi druge potpuno slomile.

Vaša karma traži da otpustite ljubomoru i mračne misli, jer negativna energija „jede“ vašu vitalnost.

Kada naučite da praštate, vaše telo dobija neverovatnu snagu koja prkosi godinama.

Strelac: Pokret održava plamen života

Strelac je ljubimac sudbine i često dočeka pozne godine putujući i istražujući svet.

Jetra i butine su vaše slabe tačke, pa pripazite na alkohol i pretešku hranu na putovanjima.

Dokle god imate cilj ispred sebe i kretanje, vaša životna energija neće presušiti.

Jarac: Što stariji, to snažniji

Jarac je apsolutni pobednik jer se njegov organizam s godinama čeliči i postaje otporniji.

Mnogi pripadnici ovog znaka u sedamdesetim izgledaju i osećaju se bolje nego u tridesetim.

Vaša disciplina i sposobnost da trpite donose vam starost koju niko drugi ne može da isprati.

Vodolija: Um koji ne stari

Vodolija živi dugo ako ostane mentalno aktivna i okružena prijateljima koji je inspirišu.

Slaba tačka vam je cirkulacija u nogama, pa su šetnje i masaže obavezne za vas.

Vaš nekonvencionalan duh vas čuva od staračke iznemoglosti i drži vas budnim.

Ribe: Vera u život produžava vek

Ribe su vrlo osetljive na spoljne uticaje i često pate od tegoba koje dolaze iz glave.

Vera, umetnost i boravak pored vode su vaši najbolji saveznici za dug i spokojan život.

Čuvajte stopala i imunitet, i dozvolite sebi da ponekad pobegnete u svoj svet mašte.

Šta određuje koliko ćete živeti?

Dužina života u astrologiji se ne gleda samo kroz Sunčev znak, već i kroz šestu kuću zdravlja.

Bitno je da proverite gde vam se nalazi Mars, jer on pokazuje koliku snagu imate za životnu borbu.

Umerenost je uvek ključ, naročito za znake koji su skloni da se troše na nebitne ljude.

Koji znaci Zodijaka najduže žive u Srbiji?

Naša istraživanja pokazuju da na Balkanu Bikovi i Device drže rekorde u dugovečnosti.

To je zbog njihove ljubavi prema domaćoj hrani i sposobnosti da se povežu sa zemljom i prirodom.

Zdrav san i manje nerviranja oko politike su njihovi tajni recepti za dugačak vek.

