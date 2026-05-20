Zasluženi blagoslov stiže do 31. maja: Ova 4 znaka konačno pune novčanike i zaboravljaju na dugove

Finansijski blagoslov do 31. maja menja život ovim znacima. Proverite da li ste na spisku i spremite plan za prvi priliv.

Veliki finansijski blagoslov stiže potpuno tiho, najčešće preko zaboravljenog poziva ili poslovne poruke koja je odlagana nedeljama.

Do 31. maja četiri horoskopska znaka konačno mogu očekivati kraj dugova i minusa na računu.

Među njima se izdvaja jedan znak koji dobija nazad novac od kojeg je već potpuno odustao.

Ovoga puta nije u pitanju dobitak na lutriji, već niz sitnih kosmičkih pomeranja koja se poklapaju u istoj nedelji.

Ovan: stari klijent vraća dug koji ste otpisali

Aprilski nemir vam je pojeo živce, ali kraj maj donosi konkretan obrt. Ovnovi koji rade na svoju ruku dočekuju uplatu od posla koji su završili još u februaru.

Neko će vam vratiti pozajmicu od pre godinu dana, baš kada prestanete da je očekujete. Iskoristite priliku da odmah pokrijete najskuplji dug, ne onaj najmanji. Razlika u kamati posle tri meseca biće vidljiva.

Lav: priznanje na poslu donosi i konkretnu cifru

Lavovi mesecima rade duplo, a primaju koliko i ranije. To se menja u poslednjoj nedelji maja. Šef koji je dugo ćutao konačno otvara razgovor o povišici, ili stiže ponuda iz druge firme koja vredi tri mesečne plate razlike.

Novčana sreća kod Lavova retko dolazi slučajno, ovog puta je zaslužena. Nemojte pristati na prvu cifru. Tražite još deset odsto i dobićete bar pet.

Škorpija: nasleđe, sudski spor ili stari papir koji ste zaboravili

Kod Škorpija priliv novca stiže iz pravca koji niko ne očekuje. Neki će konačno dobiti rešenje koje su čekali dve godine.

Drugi će u staroj fascikli pronaći ugovor koji im omogućava da naplate nešto što su smatrali izgubljenim. Ovo je trenutak kada se isplati prekopati sve papire u kući. Doslovno sve.

Vodolija: bočni posao postaje glavni izvor

Vodolije već mesecima rade nešto sa strane, najčešće online ili kroz preporuke. Punjenje novčanika kod ovog znaka dolazi sporo, pa onda odjednom.

U poslednjih deset dana maja stiže ponuda koja menja proporciju, bočni projekat počinje da donosi više nego stalni posao. Tada se javlja prava dilema, ne novčana već egzistencijalna. Da li ostati u sigurnom ili skočiti.

Da li ovaj finansijski preokret traje i posle 31. maja?

Ovaj finansijski blagoslov može se nastaviti i u narednom periodu, ali samo pod uslovom da se priliv odmah usmeri na plan otplate umesto na nove troškove.

Astrolozi predviđaju stabilan priliv tokom juna i jula za sva četiri znaka, ukoliko se početni novac ne potroši na kompenzaciju starih frustracija.

Najveća finansijska greška koja se pravi čim stigne novac

Prvi impuls nakon dobitka uglavnom je želja za kupovinom garderobe ili tehnike, što može da pojede čak 40 odsto priliva za svega nedelju dana.

Zbog toga dobijeni novac mora da miruje prvih 72 sata bez ikakvih kupovina ili pozajmica.

Nakon što prođe ovaj rok, donose se znatno razumnije odluke o daljem trošenju.

Šta uraditi konkretno do kraja meseca?

Najpre je potrebno napraviti precizan spisak svih dugovanja sa upisanim kamatnim stopama pored svake cifre.

Prvo se pokriva dug sa najvećim procentom kamate, a ne onaj koji stvara najveći emotivni pritisak.

Nakon toga, poželjno je ostaviti rezervu u visini jedne mesečne plate na posebnom računu.

Tek nakon ispunjenja ovih koraka može se razmišljati o nagradi, i to u iznosu od maksimalno 10 odsto od ukupnog priliva.

