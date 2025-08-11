Zasnovan na antičkim božanstvima: Grčki horoskop otkriva kakva vas sudbina čeka!

Saznajte šta veliki grčki horoskop otkriva o vama i kakva sudbina vas čeka.

Da ste živeli u vreme stare Grčke, koje biste voleli da ste antičko božanstvo? Da li je to možda boginja ljubavi ili bog podzemlja ili možda vladar mraka i podzemlja… izbor je veliki. Grčki horoskop, umesto klasičnih znakova Zodijaka, koristi božanstva u koje su Stari Grci verovali. Takođe ih, kao i u astrologiji zapadne civilizacije, ima 12

Svaki horoskopski znak ima svog predstavnika i u grčkoj mitologiji, a prema vašem datumu rođenja pronađite kom božanstvu pripadate

Ovan – Ares

Ares (Mars u rimskoj mitologiji) je grčki bog rata. On je najstariji sin Zevsa i Here, a u helenskoj književnosti često predstavlja fizički ili nasilni i neukroćeni aspekt rata, za razliku od njegove sestre Atine u oklopu, čije funkcije kao inteligentne boginje uključuju vojnu strategiju i veštine vojskovođe.

Ares je bio i ljubavnik Afrodite, pa je jak vatreni znak. On je vatra, strastveni bog, sposoban i za intenzivnu ljubav i za snažnu mržnju, borben i jak.

Bik – Hestija

Hestija (u rimskoj mitologiji joj odgovara boginja Vesta) je Zevsova sestra i čuvarka neugasivog ognja, boginja ognjišta i udobnosti. Hestija ima sposobnost da ujedini ljude. Bila je oličenje porodičnog doma. Prvorodjena ćerka Krona i Ree, zatražila je od svog brata Zevsa da joj dozvoli da zauvek ostane devica, iako su je Posejdon i Apolon tražili za suprugu.

Hestija je simbol zadovoljsta, radosti i harmonije. Njena snaga je u njenoj duši. Oko nje nema svađa, takmičenja, osvajanja, avantura, ali ni ljubavnih romansa. Ona je takođe i zaštitnica siročadi i nestale dece.

Blizanci – Hermes

Hermes (poznat kao Merkur u rimskoj mitologiji) je Zevsov sin, glasnik bogova, zaštitnik putnika, pastira, pa čak i lopova. Zvali su ga i bog odmetnika, bog elokvencije i diplomatije, trgovine i profita.

Hermes ili Hermo je starogrčki glasnik bogova, zaštitnik putnika i lopova, pastira, pesnika, atletičara i trgovaca. Egipćani su ga poistovjećivali sa Thothom pa je nastala legenda o Hermesu kao bogu mudrosti.

Rak – Hera

Hera (u rimskoj mitologiji Juno) je kraljica bogova, žena vrhovnog boga Zevsa, zaštitnica braka, boginja koja štiti majku tokom porođaja. Najmoćnija od boginja Olimpa, međutim, sluša i volju svog muža Zevsa.

Hera je vernošću davala primer i bogovima i ljudima. Ona se pojavljuje u brojnim mitovima, a pored svoje, podiže i mnogo druge dece, kažnjava neverstvo i surovo se sveti ljubavnicama svoga muža.

Lav – Apolon

Apolon (u rimskoj mitologiji Foeibos) jedan od omiljenih Zevsovih sinova, iscelitelj i gatar, pokrovitelj umjetnosti. Ljudi rođeni pod njegovim patronatom odlikuju se nepostojanošću i promenjivošću. Međutim, sam Apolon je mogao dati osobi neprocenjive darove i sve to u trenu oduzeti. Ljudi rođeni pod njegovim uticajem pokretni su, površni, neozbiljni i ne razlikuju se posebnom upornošću u postizanju svojih ciljeva.

Često puštaju da sve ide svojim tokom pa i ako ostvare značajan uspeh u životu to je zahvaljujući intuiciji i sposobnosti da budu u pravo vreme na pravom mestu.

Devica – Atena

Atena (u rimskoj mitologiji joj odgovara Minerva), koja je rođena iz glave svog oca Zevsa u punom ratnom oklopu, boginja je mudrosti i znanja, zaštitnica umetnosti i zanata. Atena obdaruje ljude rođene u periodu njene vladavine osobinama kao što su mudrost, žudnja za znanjem, sklonost ka umetnosti. Obično su ljudi rođeni u znaku ove boginje dobri analitičiri i taktičari. Takvi ljudi znaju držati pod kontrolom emocije i osećanja, a prema grčkom horoskopu, praktični su i racionalni. Čak i žene obično imaju muški tip razmišljanja. Uprkos činjenici da je osoba rođena pod okriljem Atene sklona umetnosti, verovatno će napraviti karijeru u naučnom ili političkom polju.

Vaga – Afrodita

Afrodita kojoj u rimskoj mitologiji odgovara Venera, je rođena iz morske pene, a boginja je ljubavi i lepote. Ona je prava muza, pred kojom su se umetnici i pesnici klanjali i obožavali je. Ljudi rođeni u znaku Afrodite, prema grčkom horoskopu, ljubav vide kao glavni smisao svog života kroz koji mogu postići mnogo u životu. Oni su takođe skloni idealizovanju romantične ljubavi i flertovanju.

Škorpija – Had

Had koji u rimskoj mitologiji odgovara Plutonu je sumorni vladar podzemlja, kraljevstva mrtvih, najstariji sin Kronosa i Reje, otmičar Persefone. Međutim, ne treba misliti da je slika Hada isključivo negativna, sumorna i mračna. Had je pokazao milost samo prema Orfeju, čija ga je divna muzika očarala. On mu je dozvolio da siđe u podzemni svet po mrtvu suprugu. Simbol je inteligencije, autoriteta i mudrosti.

Strelac – Zevs

Zevs (u rimskoj mitologiji odgovara Jupiteru) je vrhovni bog nad svim bogovima, koji je svog oca, titana Kronosa, bacio u Tartar. Zevs izaziva ne samo poštovanje i divljenje, već i strahopoštovanje. Ljudi rođeni u znaku Zevsa su plemeniti, pošteni, imaju izuzetnu snagu i uticaj. Mnogi ih smatraju vođama i glavnima u društvu. Za njihovo mišljenje se uvek pita i ono se bespogovorno poštuje.

Jarac – Hefest

Hefest (u rimskoj mitologiji Vulkan) je bog vatre, zaštitnik kovačkog zanata, jedan od sinova Zevsa i Here. On se jednom umešao u svađu roditelja, posle čega ga je Zevs bacio na zemlju, a po drugom predanju ga je pak Hera po rođenju bacila u more. U obe verzje priče Hefest ostaje trom. Rođeni u mesecu Hefestu su vredni, sve postižu vlastitim radom, njihove najbolje osobine su upornost, dobra volja, red, rad i disciplina.

Vodolija – Artemida

Artemida (u rimskoj mitologiji joj odgovara boginja Dijana) je boginja devica, boginja lova, suparnica ljudi. Prikazivana je sa lukom i strelama. U klasičnoj tradiciji bila je personifikovana sa planinama, drvećem, lovom i plesom, nimfama, decom i mladunčadima životinja. Onima koji su pod njenim uticajem se pripisuju osobine životinja, dakle borbenost, upornost, istrajnost, nepokolebivost.

Ribe – Posejdon

Posejdon (u rimskoj mitologiji njemu odgovara Neptun) – gospodar mora, sin Kronosa i Reje. Posejdon je donekle sličan Zevsu, a i sam sebe smatra jednakim Zevsu. Snažan je, moćan, mora mu se pokorava, a u ljutnji je zaista strašan.

Posejdon je bio zaštitnik pomoraca i mnogih helenskih gradova i kolonija. On je postao gospodar mora nakon poraza svog oca Hrona. Kada je svet bio podeljen žrebom između njegova tri sina, Zevsu je dato nebo, Hadu podzemni svet, a Posejdonu more, a Zemlja i planina Olimp pripadali su svoj trojici. Osobine ljudi rođenih u ovom znaku su okrepljujuće baš poput mora.

