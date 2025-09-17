Zašto baš ja? Horoskopski znakovi koji beže od odgovornosti

Koliko puta ste se zapitali: „Zašto uvek ja moram da preuzmem odgovornost?“

Dok neki ljudi prirodno staju na čelo i preuzimaju inicijativu, drugi se vešto povlače u senku. Astrologija nam otkriva da određeni horoskopski znakovi imaju izraženu sklonost da izbegavaju obaveze i odgovornosti – bilo zbog svoje neodlučnosti, potrebe za slobodom ili jednostavno zato što im rutina teško pada.

Blizanci – majstori izgovora

Blizanci su poznati po svojoj dvojnoj prirodi. Njihova radoznalost i želja za promenama često ih odvlače od dugoročnih obaveza. Kada se suoče sa dosadnim zadacima, radije će ih odložiti ili pronaći „dobar“ izgovor.

Ključna slabost: nedoslednost

Tipična rečenica: „Uradim to sutra, obećavam!“

Vaga – večno važu

Vage žele mir i sklad, ali upravo ta težnja ih često koči. Njihova neodlučnost i strah od sukoba dovode do toga da odgovornost prepuštaju drugima.

Ključna slabost: izbegavanje odluka

Tipična rečenica: „Hajde da sačekamo još malo, možda se samo reši.“

Ribe – sanjari koji beže u maštu

Ribe su emotivne i kreativne, ali kada se suoče sa realnim problemima, često se povlače u svoj unutrašnji svet. Umesto da se suoče sa obavezama, one biraju beg u maštu.

Ključna slabost: nepraktičnost

Tipična rečenica: „Biće sve u redu, samo da prespavam ovo.“

Strelac – večiti avanturista

Strelčevi obožavaju slobodu i ne podnose ograničenja. Kada se od njih očekuje dugoročna posvećenost, često će pobeći u nove avanture.

Ključna slabost: nestrpljenje i želja za slobodom

Tipična rečenica: „Život je prekratak da bih se vezivao za obaveze.“

Vodolija – buntovnik bez obaveza

Vodolije su individualci koji ne vole da im se nameće odgovornost. Ako im se zadatak ne čini smislenim, jednostavno će ga odbiti.

Ključna slabost: buntovnost

Tipična rečenica: „Zašto bih ja to radio, kad nema logike?“

Nisu lenji, već drugačiji

Važno je naglasiti da ovi znakovi nisu nužno lenji. Njihov beg od odgovornosti često je odraz unutrašnjih mehanizama – straha od greške, želje za slobodom ili potrebe da izbegnu stres.

Ako ste se prepoznali u ovim opisima, zapitajte se: da li bežim od obaveza ili samo tražim način da živim u skladu sa sobom?

