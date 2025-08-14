Zašto ih ljudi ne podnose – jer su najveće ulizice među znakovima: Da li ste baš vi među njima?

Rođeni u ovim znacima su pravi majstori uvlačenja zarad lične koristi

Svi poznajemo ljude koji nisu iskreni i daju lažne komplimente kako bi se nekome svideli ili dobili ono što žele. Neki to rade sa jasnim ciljem i iz zlih namera, a neki samo zato što žele da ih ljudi vole.

Astrolozi smatraju da su najveće „ulizice“ rođene u ovim horoskopskim znakovima.

Blizanci

Blizanci su prilično dobre ulizice koje mogu svakoga da pridobiju na svoju stranu. Imaju talenat za komunikaciju i dobro čitaju ljude. Uvek znaju da kažu pravu stvar u pravo vreme, a s obzirom da su inteligentni, mogu da prepoznaju kad preteraju sa lažnim komplimentima, pa se malo primire. Blizanci često posežu za laskanjem i ulizivanjem kako bi dobili ono što žele.

Vaga

Vage žele da svi budu srećni i da se niko ne svađa, a najbolji način da to postignu je da paze na svoje izjave. One pokušavaju da se usmere na pozitivno, pa uvek ulepšavaju stvari i svima dele komplimente, ali ljudi ih doživljavaju kao ulizice baš zato što svakome govore ono što želi da čuje.

Ribe

Ribe znaju da budu prilično lukave, pa će posegnuti za laskanjem i lepim rečima ako misle da time mogu da pridobiju pažnju osobe koja im je iz nekog razloga potrebna. I same vole da dobiju pozitivno ohrabrenje, pa razumeju snagu komplimenata. One će rado nekoga da pohvale kako bi pridobile njegovu pažnju.

Jarac

Kad se Jarčevi ulizuju, to je zato što su bacili oko na veću nagradu. Lukavi su i manipulativni i spremni su sve da naprave kako bi postigli uspeh. Njihovo laskanje je sredstvo za postizanje cilja, najčešće poslovnog ili finansijskog, pa se ulizuju kako bi brže napredovali.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com