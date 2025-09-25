Zašto je četvrtak najsrećniji dan u nedelji — otkrijte moć koju može da vam unese u život

Mnogi astrolozi i simboličke tradicije smatraju da je četvrtak dan koji donosi šansu, rast i prilike; povezan je sa energijom širenja, optimizma i korisnih otvaranja koja mogu promeniti tok nedelje.

Povezanost sa planetom Jupiter

Četvrtak se tradicionalno vezuje za Jupiter, planeta ekspanzije, sreće i obilja; energije Jupitera podstiču poverenje, širenje vidika i mogućnosti za napredak u karijeri, obrazovanju i finansijama.

Koje oblasti najviše „vole“ četvrtak

Posao, pregovori, potpisivanje ugovora, putovanja i učenje često imaju povoljniji ishod u četvrtak; ljudi osećaju veću otvorenost za ideje, lakše uspostavljaju kontakte i dobijaju podršku za svoje inicijative.

Kako iskoristiti četvrtak u svoju korist

Planirajte važne sastanke, prezentacije ili prijave za posao na četvrtak, posvetite dan učenju novih veština ili širenju mreže kontakata, i budite otvoreni za prilike koje se pojave — energija tog dana podstiče optimizam i preduzimanje.

Mali rituali koji pojačavaju efekat

Praktikujte zahvalnost, sitno dobročinstvo ili simbolične geste povezane s rastom (npr. osvežavanje prostora ili nošenje plavih tonova) da povećate osećaj usklađenosti s energijom dana.

Četvrtak nije magični lek za sve probleme, ali ako uskladite planove s njegovom energijom rasta i otvorenosti, verovatno ćete lakše pokrenuti stvari koje želite da se razviju.

