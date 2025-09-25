Zašto je četvrtak najsrećniji dan u nedelji — otkrijte moć koju može da vam unese u život

Mnogi astrolozi i simboličke tradicije smatraju da je četvrtak dan koji donosi šansu, rast i prilike; povezan je sa energijom širenja, optimizma i korisnih otvaranja koja mogu promeniti tok nedelje.
Povezanost sa planetom Jupiter
Četvrtak se tradicionalno vezuje za Jupiter, planeta ekspanzije, sreće i obilja; energije Jupitera podstiču poverenje, širenje vidika i mogućnosti za napredak u karijeri, obrazovanju i finansijama.
Koje oblasti najviše „vole“ četvrtak
Posao, pregovori, potpisivanje ugovora, putovanja i učenje često imaju povoljniji ishod u četvrtak; ljudi osećaju veću otvorenost za ideje, lakše uspostavljaju kontakte i dobijaju podršku za svoje inicijative.
Kako iskoristiti četvrtak u svoju korist
Planirajte važne sastanke, prezentacije ili prijave za posao na četvrtak, posvetite dan učenju novih veština ili širenju mreže kontakata, i budite otvoreni za prilike koje se pojave — energija tog dana podstiče optimizam i preduzimanje.
Mali rituali koji pojačavaju efekat
Praktikujte zahvalnost, sitno dobročinstvo ili simbolične geste povezane s rastom (npr. osvežavanje prostora ili nošenje plavih tonova) da povećate osećaj usklađenosti s energijom dana.
Četvrtak nije magični lek za sve probleme, ali ako uskladite planove s njegovom energijom rasta i otvorenosti, verovatno ćete lakše pokrenuti stvari koje želite da se razviju.
